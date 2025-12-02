房地合一效應！外國人購屋量大減逾2成 寫下歷史新低

房地合一稅上路，就連外國人在台購屋也受到影響，截至今年10月底為止，外國人取得不動產年減幅達24.6%。廖瑞祥攝



房地合一稅上路後，對外國人購屋稅制相對嚴苛，使得交易量大減，加上今年房市疲軟，房仲業者觀察內政部最新資料，截至今年10月底為止，外國人取得不動產僅723筆，相較去年同期跌幅達24.6%，但移轉卻增加7.2%，其中台北市以197筆傲視各區，新北市則以151筆緊追在後。專家認為，雖然外國人購屋受貸款影響相對較小，但受限房地合一稅，加上景氣不好，恐怕交易不那麼樂觀。

綜觀內政部外國人取得與移轉不動產的同期數據，同樣是去年前10個月，在2016年房地合一稅上路後，寫下新低，但2025年迄今僅有723筆，相較2024年同期減少24.6%，還比2016年再減7.2%；值得玩味的是，移轉數量卻出現明顯增加，不僅比去年增加7.2%，也較2016年多出136.2%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，2016年之後若有取得不動產的外國人士，因為只有45%與35%兩種稅制，一旦覺得市況不佳，轉手幾乎毫無懸念，加上近期地緣政治話題頻仍，恐怕也是重要因素之一。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，在房地合一稅上路，加上私法人不能購置住宅等因素影響下，外國人在台取得不動產意願不高，除非有投產或相關規劃，但若政府有引資金、人才入台的意願，比起一刀切的稅制調控，或許可以思考更多元的配套方式，也有助於外國人在台落地生根，一起為台灣努力。

