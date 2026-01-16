房地合一稅止步連七漲！全台稅收重挫2成6 六都僅新北一枝獨秀逆勢走揚

記者陳韋帆／台北報導

2025年房市遭遇霸王級寒流，象徵屋主售屋獲利的房地合一稅首見衰退。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，全台個人房地合一稅終止連續7年飆漲紀錄，反映央行重拳打房已見成效，市場正式進入盤整期，除了新北市憑藉剛性需求與重劃區紅利維持增長，其餘各縣市買氣普遍嚴重縮減，投資買盤散去令房價漲多區域出現價格回吐。

據財政部資料，2025年全台個人房地合一稅共523.82億元、年減26.8%。新北市以147.24億元蟬聯稅收王，且年增6.8%六都中唯一逆勢成長縣市；台中市則以87.9億元居亞軍，但年跌35%為六都跌幅最高。值得關注的是，過往具備科技紅利的新竹縣市稅收幾近腰斬，跌幅分別達56.4%與49%，顯示園區議題已明顯退燒。

新北剛性需求強勁蟬聯稅收霸主 早期入手親民重劃區轉手增值空間大

賴志昶表示，房地合一稅過去以中南部漲勢最凌厲，但隨買方追價能力受限，漲多區域率先面臨盤整。反觀新北市近年坐穩霸主地位，主因在於眾多重劃區早期入手價格親民，隨區域機能成熟，轉手獲利空間依然穩健。

他說，新北市在地人口的剛性需求支撐力強，即使在大環境波動下，具備建設議題與生活便利性的地段仍有增值空間。相較之下，台中市雖曾長期蟬聯冠軍，但在2025年買氣縮減下表現遜色，跌幅居六都之冠，顯示出過去超漲區域正經歷劇烈的市場體檢。

科技新貴加持不再大新竹稅收腰斬 房市明燈失色回歸基本供需

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，新竹縣市房地合一稅收的大幅縮水，反映房價基期已發展過高，加上投資族群出手轉趨謹慎，過往的房市明燈已不再閃亮。

她說，這波稅收大減證實市場已回歸自住與長期置產需求，北部都會區在逆風中展現的韌性，凸顯地段優勢仍是購屋族的首選。她提醒，在房市盤整修正期間，房價走向將嚴格回歸基本供需面，消費者進場前應更審慎評估地段的長期價值，切勿盲目追逐過往的熱門議題，才能在變動的市場中確保資產品質。

