房地合一稅萎縮！台中讓出稅收王寶座 新北靠「這因素」撐盤奪冠

新北市受惠重劃區議題，今年前10個月的個人房地合一稅高達117.3億元。廖瑞祥攝



全台買氣急凍，不少屋主持有獲利空間縮水！房仲業者根據財政部資料，全台前10個月個人房地合一稅累計達432.9億元，相較去年同期跌幅達23.5%；不過，新北市的個人房地合一稅高達117.3億元，不僅名列第一，也是連江縣之外，唯一維持正成長縣市。專家分析，信用管制衝擊餘波仍在，使得全台買氣大幅限縮，僅新北市受惠重劃區議題濃厚，區域屋主如長期持有並轉手多有獲利。

根據財政部統計，台北市前10個月的個人房地合一稅約45.5億元，相較去年同期減少27.6%；新北市為117.3億元，為今年截至10月為止的房地合一稅收王，相較去年同期成長14%；桃園市房地合一稅達51.1億元、年減25.5%。

廣告 廣告

台中市過往為房地合一稅收王，今年前10個月稅收達74.2億元，屈居全台亞軍，與去年同期相比減少30.5%；台南市的稅收達24.1億元、年減30.4%；高雄市則有56.1億元、年減32.7%。整體而言，全台1到10月的個人房地合一稅收共達432.9億元，相較2024年同期跌幅達23.5%。

根據財政部資料，今年前10個月的個人房地合一稅累計達432.9億元、年減23.5%；其中新北市一枝獨秀，稅收高達117.3億元，名列全台之冠。住商機構提供

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，全台房市交易冷淡，使得個人房地合一稅收多有減幅，全台除了連江縣之外，新北市不論房地合一稅的稅收表現或漲幅皆為全台冠軍，主因是區域不少重劃區議題，且第一環行政區交通與機能成熟，如屋主是在2016~2020年間取得，歷經大盤起漲，轉售獲利空間自然驚人，另如雙和地區憑藉鄰近市區優勢，加上區域供給稀缺，致使房價快速飛漲。

細看數據，其他都會區表現黯淡，以往有竹科客群支撐的大新竹地區，今年稅收下滑幅度驚人，其中新竹縣前10個月稅收達9.7億元，與去年同期相比大跌57%，為全台跌幅最深者；而新竹市稅收達11.2億元、年減46.6%。賴志昶補充，大新竹地區近年房價漲勢有目共睹，區域高資產階級對景氣波動敏感，適逢大環境不佳，屋主有所保留，買方出手謹慎，交易熱度下滑，讓區域房地合一稅收大幅縮水。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房地合一稅上路後，國人持有不動產習慣由短轉長，在此狀況下購屋必須要更以長線思考，面對未來，房市大幅買氣下修，房價亦在部分區域出現盤整，近期市場空頭傳聞湧現，消費者不宜追高進場，且應注意自身財務、資產流動性與未來性，才不至於陷入困境

更多太報報導

政策衝擊與房價高檔夾殺！今年H1住宅買賣創2009年同期最低紀錄

北市房價M型化！預售屋全登百萬俱樂部 這2區老屋可見5字頭

3因素推升「雙貸族」！人數突破40萬大關 可塞滿十座大巨蛋