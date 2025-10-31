房地產大師竟是詐團成員！付50倍高額買地變一場空，至少42人受害。圖／翻自《韓聯社》

南韓警方近日破獲一起以房地產投資為名的詐騙集團，並逮捕36人。警方表示，這群詐團派出一名成員扮演「房地產大師」，並善用媒體操作，讓許多民眾信以為真，結果花了比市價多50倍的高額價格購地，到頭來卻是一場空。

據《韓聯社》報導，該集團的45歲首腦策畫這場詐騙案，該名首腦將一名成員包裝成為「房地產大師」，並與一家外包廣電公司合作，讓這名「假大師」上了6檔財經節目。這位「房產大師」在節目上宣傳一塊在世宗市「即將開發的土地」，並鼓吹觀眾來投資，更標榜投資這塊土地一定能獲利。

不過警方調查發現，這塊所謂的「即將開發的土地」根本是一場騙局，實際上是一塊不能進行開發的區域。警方指出，該集團在2021年4月至2023年8月間活動，有觀眾看到「大師推薦」後，打電話到「大師公司」聯絡，實際上就是這名45歲首腦來進行接洽。案情也顯示，該集團會開出比市價多50倍以上的價格，來騙取受害者的錢財，例如1坪價值1.7萬韓圜的土地，有受害者傻傻掏出93萬韓圜、相當於53倍的價格來購買，不過到最後都發現，全是一場空。

警方相信，至少有42人受害，獲利至少約有上千萬台幣。警方指出，這是一起利用媒體力量與廣告名氣，對民眾進行詐騙，也呼籲民眾若有需要購買房地產，一定要請教合法房仲，並進一步確認土地相關文件。



