房地產巨頭萬科首筆債券展期成功 面臨更大考驗

（中央社記者張淑伶上海22日電）中國房地產巨頭萬科一筆餘額人民幣11億元（約新台幣49.5億元）的債券展期1年方案近日通過，為其在流動性危機中爭取到喘息空間；接下來還有2筆共57億元的債券在與持有人溝通展期。

萬科在21日發布了「21萬科02」債券持有人會議決議公告。其中，強調增加固定兌付安排的「議案四」獲得表決通過。

財聯社報導引述分析人士說，這是萬科本輪多筆債券展期談判中首個成功落地的方案，標誌著其在流動性危機中爭取到寶貴喘息空間。

廣告 廣告

根據通過的方案，發行人將於30日對已申報回售的債券，按帳戶實施不超過10萬元的小額兌付，目的是保障小額持有人的流動性。被認為起到關鍵作用的，還有回售本金分期兌付措施，回售部分債券本金的40%將於30日兌付，剩餘60%展期1年，兌付日定為2027年1月22日。

外界認為，這為債權人提供了寶貴的短期現金回流，體現了協商誠意。

不過，萬科仍在就「22萬科MTN004」和「22萬科MTN005」兩筆債券的展期方案與持有人溝通，其餘額分別為20億元和37億元，合計規模57億元。

澎湃新聞報導，中國企業資本聯盟副理事長柏文喜評論，萬科此次「21萬科02」展期方案通過，是公司在流動性危機中取得的階段性喘息，但遠非「上岸」。

他表示，萬科一次性拿出「40%首付+10萬元固定兌付+項目應收款質押」，已屬「割肉式」讓步，反映出其「保公開債不違約」的底線。短期看，方案避免了1月22日技術性違約，為後續兩筆合計57億元債券談判提供了可複製的模板，市場信心或略有修復，但也暴露了萬科面臨的深層困境。

上海證券報報導，獲得超過9成債券持有人支持的「議案四」能否被完整執行是未來市場關注的焦點。目前影響萬科債券本息兌付的因素較多，最為基礎的是萬科自身融資能力以及造血能力的恢復。（編輯：周慧盈）1150122