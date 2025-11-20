房地產詐騙手法翻新！房仲全聯會籲業者落實資訊透明

房仲全聯會與消基會共同主辦「2025不動產仲介交易論壇──防詐新挑戰．仲介專業新責任」。房仲全聯會提供



近年房地產詐騙案件頻傳，詐團手法不斷翻新，從假冒房東、偽造文件到虛構買賣流程，皆讓消費者面臨高度風險。為強化民眾防詐意識，並提升業界專業自律與交易安全，不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會與中華民國消費者文教基金會共同主辦今（11/20）日於台中舉辦「2025不動產仲介交易論壇──防詐新挑戰．仲介專業新責任」論壇，提醒民眾進行房地產交易時，應選擇具「合法仲介經紀業者識別標誌」的業者，透過安全流程與專業協助，保障資金與權益。

廣告 廣告

本次論壇由內政部地政司副司長陳杏莉、房仲全聯會理事長王瑞祺及消基會董事長鄧惟中共同主持開幕，並透過網路同步線上直播，聚焦於不動產防詐、法律責任與專業倫理等議題，邀請產官學界多位專家學者相互交流，期望建構安全、可信賴的不動產交易環境。

消基會董事張欣民以「仲介人不可不知的房產詐騙」為題，剖析房產詐騙新手法，提醒業界強化自律並深化消費教育，而後以「強化不動產安全與防詐新挑戰」議題進行交流；律師連世昌則以「不動產交易糾紛與仲介人員法律責任分析」為主軸，提醒從業人員應善盡「善良管理人注意義務」；房仲全聯會法規會會長吳光華進一步呼籲落實資訊透明化與誠信經營，以提升產業專業與消費者信任。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，房仲業者是房屋交易的第一線把關者，肩負相當重要的責任，讓民眾「買得安心、住得放心」始終是房仲全聯會努力的目標，同時也將維護交易安全視為推動產業健全發展的核心使命，積極強化會員教育、法遵訓練與誠信經營規範，並配合政府政策推廣「地籍異動即時通」服務，協助民眾防範詐騙與各類不法行為。

王瑞祺指出，民眾在進行房地產交易時，應選擇具「合法仲介經紀業者識別標誌」的業者，透過安全流程與專業協助，保障資金與權益；未來房仲全聯會也亦持續與政府及消基會合作，推動從業人員防詐教育，攜手打造更安全的不動產市場。

更多太報報導

北市房價鐵板一塊！預售屋最低價看不見6、7字頭

房市女力爆發！購屋占比創12年新高 這兩大都會區破5成

建商頭大！預售揭露量暴跌 開工量仍高恐增餘屋