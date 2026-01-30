房地產CEO出軌網紅女下屬！辦公室激戰片流出

國際中心／張予柔報導



新加坡一間知名房地產媒體公司Property Lim Brothers（PLB）近日爆出震驚業界的不倫事件。公司創辦人之一林煒傑（Melvin Lim）被指控與公司內一名女下屬Grayce Tan發生婚外情，並在辦公室內傳出親密影片，消息一出隨即引發廣泛關注。Grayce Tan同時也是擁有19萬粉絲的網紅，事發後PLB火速在官網移除2人資料。





房地產CEO出軌網紅女下屬！「辦公室激戰片」流出…呻吟聲傳遍辦公室

有網友曝光辦公室不倫的影片，甚至在完事後兩人也不避嫌，一同離開辦公室。（圖／翻攝自Reddit）

根據Reddit流傳的影片顯示，兩人疑似在公司辦公室的隔間內發生親密行為，期間房間窗簾拉下，但影片中仍可聽到從房內傳出的激戰聲音，甚至有同事趴在門外試圖窺探，事後林煒傑手持紙巾短暫離開房間後返回，之後兩人一同走出辦公室。影片曝光後，PLB官方網站立即將兩人的介紹資料移除，Grayce Tan的社群帳號也迅速轉為私人不公開。原PO已將該篇文章刪除，但留言處仍有許多鄉民備份相關影片。

房地產CEO出軌網紅女下屬！「辦公室激戰片」流出…呻吟聲傳遍辦公室

網路上有截圖流出，疑似林煒傑對內部員工道歉承認逾矩，表示將專注修復家庭，兩人也辭去公司職務。（圖／翻攝自Reddit）

此外，網路上也流傳一張疑似林煒傑對內部員工發出的道歉訊息截圖，內容中他坦承自己「跨越了不該逾越的界線」，並表示將為事件帶來的困擾與失望負責，未來數月將把重心放在家庭修復。訊息中指出，兩人將離開現有職位，而偷情事件也讓兩人辭去房地產仲介公司KW Singapore的職務，但在KW Singapore的官網介紹，仍諷刺地寫著林煒傑是一名顧家的好男人。

房地產CEO出軌網紅女下屬！「辦公室激戰片」流出…呻吟聲傳遍辦公室

PLB創辦人之一的林煒傑（右）和女下屬Grayce Tan（左）在辦公室大玩婚外情。（圖／翻攝自Grayce Tan臉書、KW Singapore官網）

