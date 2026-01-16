房子以980萬賣了？多人收「地籍異動簡訊」嚇壞 員林地政曝真實狀況

彰化縣員林市有不少民眾今天收到地政事務所「地籍異動簡訊」。對此，員林地政事務所下午已po出道歉聲明。（示意圖，取自pexels）

彰化縣員林市有不少民眾今（16）日突然收到地政事務所「地籍異動簡訊」，而且交易金額高達980萬元，讓許多民種嚇壞，以為自己的房子被賣了。對此，員林地政事務所po出道歉聲明，強調是因系統異常誤發，導致民眾收到錯誤訊息，請民眾勿予理會。

今天下午大約3點半左右，彰化縣員林市有不少民眾都收到地政事務所「地籍異動簡訊」通知，內容為「115年ND41員資字第000080號實價登錄簡訊通知」，實價登錄申報交易金額為980萬元，不少人收到後都嚇壞，擔憂房子是不是被詐騙集團賣了。

對此，彰化縣員林地政事務所今天下午緊急於臉書po文，說明此簡訊通知為系統異常誤發，才會導致民眾收到錯誤的訊息，請民眾勿予理會。對於民眾造成困擾與不便，他們深表歉意。

彰化縣員林地政事務所也強調，他們已即刻進行系統檢測與修正，以避免類似情況再次發生。並且呼籲收到相關簡訊的民眾，如果對簡訊內容有疑慮的話，可以透過該官方管道查證，以確保資訊正確。

