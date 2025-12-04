房子免費給女兒住！老伴過世被趕出家門 新北老翁心寒提告

社會中心／游舒婷報導

新北市三重區一名陳姓老翁，10幾年前基於父女之情，將名下房屋免費借給女兒居住，自己則隨妻子與大兒子生活，沒想到今年5月妻子病逝後，他卻先後被大兒子、女兒拒於門外，最終淪落到無家可歸的處境，只能選擇向女兒提告。

老翁基於父女情將房子給女兒住，結果卻讓自己落到無家可歸的處境。（示意圖／取自pixabay）

根據判決書內容，陳姓老翁是新北市三重力行路某處公寓的合法所有權人，十幾年前，他讓女兒無償使用該處房屋，然而今年老翁的妻子過世後，與他同住的大兒子竟將他趕走，使他不得不回到自己名下的房子居住，卻又遭女兒拒絕進入。

因為陷入無家可歸的處境，陳翁最終只能選擇對女兒提起民事訴訟，希望女兒將房屋歸還。案件經新北地院審理，法官指出，依法律規定，所有權人只要證明房屋是自己所有，即可請求占有人返還；若占有人主張具有合法權源，則必須自行提出證明。然而，陳姓老翁的女兒在審理期間從未到庭，也未提出訴狀，視同承認陳姓老翁的主張。

法官審閱房屋登記謄本、稅籍資料與法院送達證書等文件後，確認陳翁的確為房屋所有權人，且已合法終止借貸契約，因此認定女兒占用房屋並無法律依據。最終判決陳翁勝訴，要求女兒必須將房屋清空並返還。全案仍可上訴。

