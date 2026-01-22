房子堆滿報紙怪怪的！警一查驚屋主屍體遭「埋在浴缸」 2個月前就已死亡

住戶報警鄰居家有異狀，發現屋主竟被棄屍浴缸。示意圖／photoac

日本大阪市西淀川區19日上午警方接獲民眾報案，指出鄰近住戶家中堆積大量報紙，「覺得很可疑」，籲警方前往查看，不過警方到場發現，該戶人家大門未鎖，於堆滿雜物的浴缸中發現一名中年男子屍體；目前警方將案件朝謀殺和棄屍罪進行偵辦。

根據《MBS NEWS》報導，19日上午10點多，大阪市西淀川區一名男子向警方報案，指出鄰居家中堆滿報紙，有些異狀，盼警方前往查看；不過警方到場發現，該戶大門竟未上鎖，屋內也沒有偷竊翻動痕跡，直到進入浴室，發現覆蓋著生活用品的浴缸，裡頭竟藏有一具屍體。

警方調查發現，該具屍體身上有受壓痕跡，疑似受人按壓溺斃，臉部則已明顯變色，遺體高度腐爛，其身分為53歲男性屋主，職業不明、長期獨居，不過男子早在去年11月30日就已經去世，遺體卻被棄置家中浴缸。

住戶報警鄰居家有異狀，發現屋主竟被棄屍浴缸。圖／翻攝自MBS NEWS

當天下午，警方則以涉嫌非法侵入住宅逮捕該名報案男子，警方將調查該名男子是否與屋主的死有關；事件曝光，其他住戶震驚表示，「我覺得至少在過去幾年裡，一直有人獨自住在這房子裡。」目前警方已認定此案為他殺，並以涉嫌謀殺和棄屍罪展開調查。



