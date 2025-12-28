房子會老但最可怕的不是屋齡 是管委會管得好不好？

老屋價值不只看地段，也看社區、大樓管理力，社區幫透過「管委幫」協助社區把修繕管理走向數位化與透明化。圖／社區幫

全台屋齡超過20年的住宅社區，占比已突破45%。尤其，都更速度緩慢，讓老屋潮加速攀升下，儘管房市表面看重成交量與價格，但真正影響居住品質與資產價值者，往往也藏在屋齡背後的「維修與管理能力」。

隨著建物老化，外牆裂縫、漏水、消防設備老舊、公共管線問題頻傳，修繕與管理成本逐年墊高，讓不少中古社區開始面臨「管得好不好，房子價值差很大」的現實差距。

問題在於，多數社區管委會本質仍是志工制度，成員往往沒有工程背景，面對動輒數十萬、上百萬元的修繕案，只能憑經驗判斷，容易出現決策拉鋸、住戶不信任，甚至影響社區後續轉手與市場評價。

看見老屋社區的結構性困境，信義集團旗下、專為社區住戶與管理委員會打造的數位化管理平台App社區幫，推出「管委幫」專區，試圖將老屋修繕從「人治經驗」轉為「數位治理」。

透過平台，管委會可在App內直接處理物業保全、寬頻網路、機電消防、設備裝置與環境維護等需求，查詢認證廠商、比較評價並預約檢測，將原本零散、不可追蹤的發包流程，轉為可紀錄、可管理的數位化機制。

社區幫表示，「管委幫」並非單純的修繕媒合服務，而是社區E化管理的延伸，希望透過科技工具，協助管委會更早看見風險、降低管理摩擦，逐步從被動修繕走向主動維護，同時持續擴充專業廠商資料庫，以回應不同屋齡與不同型態社區治理的實際需求。

社區幫指出，今年上半年已有多個新北、桃園地區社區，透過平台完成抓漏檢測與防水工程。有社區主委分享，過去處理漏水問題時，往往需要拆除大面積牆面才能確認原因；如今透過熱感成像技術，短時間內即可掌握問題點，不僅節省時間，也讓住戶更容易理解修繕決策的依據。

在都更新建速度無法跟上老化腳步的情況下，老屋潮持續擴大，也讓房市「屋齡分化」趨勢愈發明顯。老屋因地段條件、都更潛力，以及居住環境品質差異（像是管線老化、耐震能力），逐漸形成不同的價格市場。

在此情形下，是否具備穩定、透明的管理與修繕能力，正成為中古屋價值的重要指標。「管委幫」不只是要解決單一修繕問題，也能協助老社區從被動補救，走向主動維護，讓房子老得慢一點、住得安心一點，也讓資產價值撐得久一點。



