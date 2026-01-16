房子被偷賣？手機突收「地籍異動通知」嚇壞民眾 員林地政道歉曝實情

彰化員林地政事務所。翻攝自Google Map



彰化縣員林市今（1/16）日下午，不少民眾突然收到來自員林地政事務所的實價登錄通知，內容顯示不動產交易金額高達980萬元，讓許多市民一度誤以為名下房屋遭人偷賣，引發民眾驚慌，以為「房子被詐騙集團偷賣了」。對此，員林地政事務所緊急出面說明，原因係系統異常導致簡訊誤發，已即刻修正並向民眾致歉。

據了解，今日下午約3時30分至4時之間，員林市多位民眾陸續收到簡訊，內容為「115年ND41員資字第000080號實價登錄簡訊通知」，並載明交易總價為980萬元。由於大多數人近期並無任何不動產買賣行為，而且簡訊顯示的金額不低，第一時間讓人聯想到詐騙或房產遭不法移轉，部分民眾嚇得趕緊致電地政機關查證，確認名下房屋是否安全。

員林地政事務所緊急在臉書發布聲明，表示簡訊並非實際地籍異動，而是因系統作業異常，誤將單一案件的通知訊息發送給多位已申辦「地籍異動即時通」服務的民眾，請收到簡訊者毋須理會，並對造成困擾與不安深表歉意。

地政事務所說明，「地籍異動即時通」原本設計目的，是在不動產登記或異動時即時通知權利人，作為防堵詐騙與保障財產安全的防護機制。目前員林地區已有超過4200名民眾完成登錄。此次事件係因系統設定錯誤，導致通知對象擴散，並非民眾個別資料外洩或實際交易發生。

至於後續處理，員林地政事務所表示，已立即進行系統檢測與修正，並同步發送更正訊息說明情況，避免民眾持續誤解或恐慌。地政機關也呼籲，民眾若再收到任何與地籍、實價登錄相關的異常通知，可透過官方電話或臨櫃方式查證，確保資訊正確無誤。

有民眾事後坦言，當初申辦「地籍異動即時通」就是為了防範詐騙，沒想到卻因誤發簡訊嚇了一大跳。地政事務所對此也再次致歉，強調將會持續強化系統穩定性，確保這項防護機制真正發揮保障民眾財產安全的功能。

