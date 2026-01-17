房子被盜賣？員林地政誤發980萬「地籍異動」簡訊！4千民眾嚇壞灌爆電話

記者簡浩正／綜合報導

彰化縣員林市有不少民眾昨日突然收到地政事務所「地籍異動簡訊」，金額高達980萬元。(示意圖/資料照)

房子一瞬間被賣了？彰化縣員林市有不少民眾昨日突然收到地政事務所「地籍異動簡訊」，而且交易金額高達980萬元，讓許多民眾嚇壞，以為自己的房子被賣了。對此，員林地政事務所發出道歉聲明，強調是因系統異常誤發，導致民眾收到錯誤訊息，請民眾勿予理會。

據悉，1名曾登錄地籍異動服務的民眾近期有不動產交易，員林地政事務所卻疑似系統異常，將通知誤發給全區4200多名已註冊的民眾，導致眾人同時收到「980萬元交易登錄」訊息。

廣告 廣告

也有民眾不敢相信，立刻打電話給家人核對地址，甚至直接撥打地政所查證，甚至有人打了三小時電話仍打不進去。正當驚魂未定時，手機又跳出一則新訊息：「因系統異常誤傳，請勿理會」，才讓民眾鬆一口氣。

對此，彰化縣員林地政事務所隨後在臉書粉專發出聲明：員林地政事務所於115年1月16日下午15時32分所發送「115年ND41員資字第000080號實價登錄簡訊通知」，因系統異常誤發，導致民眾收到錯誤訊息，請民眾勿予理會。對於因此造成的困擾與不便，本所深表歉意，並已即刻進行系統檢測與修正，以避免類似情況再次發生。

員林地政事務所呼籲，若民眾對簡訊內容有疑慮，可透過該本所官方管道查證，以確保資訊正確。

對此，有民眾就在下方留言表示：「應該要早點發貼文的！」、「電話打了三小時都打不進去，證明貴司的系統極度容易被癱瘓！要是真的詐騙集團佔線還真的完全沒辦法聯繫！能不能想點辦法改善！尤其這齣鬧劇根本就是擾民。」事務所也致歉回應：「首先必須向您致上最深的歉意。讓您在電話線上焦急等待了三個小時卻無法接通，我們完全理解您的憤怒，真的非常對不起。​對於您提出的嚴厲指正，我們虛心接受並深刻檢討。」

更多三立新聞網報導

怕隔夜菜致癌別慌！顏宗海揭「亞硝胺」真相：這樣吃更安全、免恐慌

115學測明登場！12萬考生注意：「沒帶有效證件恐扣分」冷氣開放條件曝

獨家／阿里山賓館「一晚要價4.5萬」網全嚇傻！總經理回應揭「真相」

他起床右耳「像被關掉」急就醫竟是「耳中風」！專家示警：患者年輕化

