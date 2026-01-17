房子被盜賣？4200人收「980萬」交易簡訊嚇傻

地政事務所事後發送更正簡訊。 （圖／東森新聞）





不少有房產的民眾會申請「地籍異動即時通」，但彰化員林地政事務所今（16）日下午，卻誤把一筆「實價登錄總價980萬」的簡訊，發送給全區4200位民眾。許多人以為自己的房子被賣掉，嚇得狂打電話要跟地政事務所求證，結果電話被占線大爆線，有民眾打了3小時電話還打不通，相當恐慌。最後地政所發送更正簡訊致歉，澄清是系統異常導致。

手機傳來簡訊通知鈴聲，楊小姐趕緊打開手機，一看傻眼了，因為這通來自地政所的通知，寫著「您的登記案件，實際登錄申報交易總價是980萬」，但房子根本沒有要出售，難道被人盜賣了嗎？

收錯誤簡訊民眾江小姐：「嚇傻了，因為擔心自己的房子怎麼突然被賣掉了，租房子或者是空房，很容易被所謂的地面師一條龍賣掉，立即撥電話到員林地政事務所，但是我撥了超過30分鐘都是占線。」

今天下午4點多，家住員林的楊小姐收到這通房屋交易「實價登錄總價980萬」的簡訊，她仔細看，發送簡訊的代號是政府專用的短碼111，直覺應該不是詐騙。但就連親友長輩也通通收到，大家嚇得趕緊打電話到地政所求證，沒想到電話大爆線，有人撥了3小時都打不進去，乾脆直接衝到地政所。

收錯誤簡訊民眾楊小姐：「我家長輩因為他們不懂這個，而且他們房子剛好是租給別人，所以他們擔心他們的房子是不是一些稅金資料等等等，被房客拿走賣走了，所以他們打電話打不進去，就直接衝到員林地政事務所。」

正當民眾擔心自己的房子可能被詐騙集團盜賣時，手機又傳來地政所的另一則更正道歉簡訊，澄清是系統異常誤傳。原來是有一名曾經註冊地籍異動服務的民眾，最近有一筆不動產交易，結果系統卻把這筆通知誤傳給全區4200位有註冊的民眾，鬧出大烏龍。

林地政事務所主任蘇添旺：「你有來申請買賣實價登錄，我們會簡訊通知你，應該是通知一個，結果誤發到我們那個簡訊資料裡面的群組。」

發送錯誤簡訊，加上電話總機湧入超過平日數十倍的電話量，瞬間癱瘓，導致民眾無法在第一時間查證。地政所事後發送更正簡訊，也在官網致歉，後續將會進行檢討相關人員疏失，強調沒有個資外洩，4200位民眾虛驚一場。

