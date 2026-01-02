「房子裝著一輩子的積蓄！」久舜營造董事長林世貞，20年只做一件事：把良知蓋進建築

在台灣上百家甲級營造廠中，久舜不以規模取勝，而靠一次次細節打動建商、建築師與住戶，從施工動線、隔音防塵到三片式安全門板，全都做到優於規範。其實，久舜董事長林世貞在公司草創時期遭遇重重困難，業主蓄意拒絕撥款，還有金融海嘯；但，久舜熬過來了，而且變得更強韌，現在推動科技化工地、毛利率顯著提升，再準備上櫃。接下來，他們更將目光放在自主都更，企圖攻下「全案管理」這座市場灘頭堡⋯⋯

「你要去採訪久舜營造喔？他們在業界的名聲很好啊！做案子都很用心。」一位製造業高階主管聽聞《遠見》記者的採訪時程，如此說道。

在台灣上百間甲級營造廠中，久舜的規模不大，承攬一般住宅、工廠商辦、公共工程，何以讓業界印象深刻？

剛和久舜完成北投一處都更案的建築師吳成榮相當有感，他認為，久舜與其他營造廠最大的不同，就是「細心」，「他們會向業主提供建材、結構、機電的設計建議，避免不必要的浪費，案子完成得更快、更好，這是『價值工程』，多數營造廠很難做到。」

在興建過程便發揮每個建案最大的價值，讓久舜取信國泰建設、宏國建設、信義開發等知名建商，大同、國壽、雙鴻等跨域的上市櫃公司要興建廠辦，也指名久舜合作。

吳成榮也提到，一家可靠的營造廠，除了提升施工品質，還要掌握施工進度，「以前比較傳統的營造廠沒有現代化管理，案子一面做、一面改，工序相當混亂，其實很危險，這點從案場的動線和整潔就能明顯看出來。」

12月中旬，久舜副總經理陳錫山領著《遠見》記者前往國泰建設在內湖的一處新建案。工地外，除了嚴格管制出入人員，因為周邊是住宅區，還要增設高於規格的隔音牆、防塵網，隨時監測分貝數、碳排與PM2.5；工地內，地面相當整潔，廢棄物集中處理，還擺了許多綠色植栽。

進入施工中的六樓，也能看見久舜對安全的重視，「運輸材料的梯間，法規只說要柵欄，但我們做到三片門板，一片固定式、兩片活動式，增添取料安全，還有環安衛人員隨時監管！」陳錫山強調。

運輸材料的梯間。張智傑攝

久舜董事長林世貞：「蓋房子要有良心！」

維持工地的品質，得花多一點成本，但，對久舜董事長林世貞來說，這些錢是「該花的」，「大家把一生的積蓄拿出來買房子，蓋房子的人要有良心啊！」

林世貞是台灣科技大學營建工程研究所的本科生，退伍後就進入建設公司工作，日復一日累積經驗，原本想在公司逐步升遷，卻事與願違。幾年後，他負責新北市五股的一處建案，成為他決定創業的職涯轉捩點。

他說，當時和客戶會面時，有幾張臉孔相當陌生，「那是一對拾荒的老夫妻，我從來沒看過他們。」深入瞭解後得知，老夫妻擔任空服員的女兒買房，希望一家同住，但平時工作繁忙，便由老夫妻交屋，他們到現場卻問：「林先生，要怎麼交屋？」

「我嚇一跳，原來有人對房子一知半解，過程中沒有客變，也不曉得興建狀況……。」林世貞說，他大可以直接交付鑰匙與權狀，直接過戶，「但我過意不去，所以我詢問他們的需求，向公司申請2萬6千元，把每個空間的用途、水電、機電都規劃好。」老夫妻入住新房，開心不已，

久舜營造董事長林世貞。張智傑攝

連闖兩關！拒款危機、金融海嘯都沒打倒久舜

林世貞想看到更多入主新房的微笑臉龐，便在36歲把握營建業景氣上升，創業成立久舜。因為在營建業打滾多年，很快拿到第一個案子，「最初公司只有三個人，大家都要多工，辦公室與建案現場來回跑。」靠著過往職涯結識的多個供應商情義相挺，讓他們順利完成首案。

只不過，久舜在第二案就遭遇危機。林世貞分享，營造廠會依照建案進度向業主請款，但當時的業主卻在結構體取款前夕，以下一個階段的瓷磚裝修工程未達標為由，拒絕撥款。

更令他心驚膽戰的是，當時缺乏「週轉金」概念，久舜的公司規模也尚小，銀行不願放貸，一度面臨跳票危機。

「聽到消息的時候，我在辦公室就像吸不到空氣，趕快開門跑出去大口呼吸，才慢慢緩解，」冷靜後，林世貞除了四處籌錢，也想到應對方式，商請好友的瓷磚廠提供所有餘料，夜以繼日運送、施工，這才說服業主撥款，度過難關。

沒想到，就在久舜營運漸有起色之際，下一個挑戰接踵而來。2008年全球遭遇金融海嘯，營建業市況跌落谷底，久舜承攬的案子總金額居然只有4千萬元，「這筆錢要養38個員工！」林世貞無奈地說。

「我必須留住這些員工，因為他們熟悉企業文化和公司做事的流程和心態，如果有人走了就要從頭開始。」林世貞想方設法，每個月照發薪水，就這樣撐了一年多，等到景氣恢復，案子才一個個談進來。

現在的久舜已非吳下阿蒙，放眼近十年，掛牌的營造廠少之又少，久舜卻勇於挑戰資本市場，準備從興櫃轉上櫃，走向專業經理人制度。

以財務面來看，久舜2024年全年EPS創下2.53元的歷年新高，2025年前三季的淨利更已超越前一年，獲利能力與成長趨勢明確，再加上工程組合從「量」走向「質」，專注於高毛利的廠辦、社宅，以及科技化工地與成本控管到位，毛利率從7%提升至近10%，獲利品質顯著改善。

「因為講究興建品質，我們的官網留言區還收到想要自建別墅的民眾，這種超級小的案子，都來問我們可不可以幫忙蓋。」久舜公關室經理張憶秋笑說。

進軍自主都更新市場，久舜要從承攬者轉型成全案管理者

下一步，林世貞鎖定的是內政部即將制度化的「都市更新全案管理」。

眾所皆知，建商與地主的分潤難以取得共識，過往想談妥都更案，費時又費力。於是，政府日前拋出「自主都更」政策方向，將修法納入「一條龍」全案管理制度，明定管理機構資格與監理方式。未來，地主可自行籌資、委託專業團隊統籌設計、估價、融資及施工，主導權回到地主，重建價值全數享有，盼加速老屋更新、提升居住安全，並活絡營建與金融產業鏈。

林世貞說，台灣出生率連年下降，他預計台灣住宅市場還有20年，自住的剛需勢必減少，「以後有房子的人，當然選擇原地重建，而且台灣還有天災，都更涉及安全，不得不做。」

久舜施工現場團隊。張智傑攝

以台北市為例，市場預估，若發生規模6.0以上強震，因盆地效應與老舊建築問題，預估可能有數千甚至上萬棟房屋嚴重損毀或倒塌，尤其是屋齡30年以上公寓大樓最危險；此外，根據北市建管處資料，2017年危老條例上路以來，截至2025年11月，北市危老已核准1049件，穩居全國第一，其中高達88.9%的危老案，都選擇強化「耐震設計」。

林世貞分析，營造廠是施工單位，熟悉前端的建設與後端的供應商，直接跟住戶、地主對口，從頭到尾規劃都更案，並協助發包，「不一定要給我們蓋，之後收規劃和管理費用，就像一間顧問公司。」

傳統建商常因缺乏自有工班，必須外包工程，導致行政管銷成本疊加、資訊不透明，且當工料漲幅超標，建商往往缺乏技術調整能力；相較之下，營造廠能從設計端優化工法，避免圖面與現場脫節，並直接掌控下包資源，「我的下游供應鏈非常完整，不怕爛尾。」林世貞以此作結。

回看林世貞的創業路，篤信「蓋房子要有良心」，從三人小公司，到挺過金融海嘯、危機四伏的無薪時代，再一路拚上資本市場，久舜把每一位客戶當作家人般對待，自然悉心完成每一個建案。

當自主都更浪潮將起，營造廠不再只是接案者，而可能成為城市再生的引擎。久舜下一個十年，不只蓋房子，更期盼蓋出台灣都市的永續發展。

久舜營造小檔案

成立：2005年

董事長：林世貞

資本額：3.996億元

員工數：218人

主要業務：承攬住宅、廠房、住辦、廠辦、商辦及社宅統包等不同類型之工程案

近三年EPS：

2023年 1.57元

2024年 2.53元

2025年（截至第三季）2.3元