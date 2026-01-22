房子賣不掉！全台平均賣屋天數破百日 屋主想成交得打83折

記者陳韋帆／台北報導

2025年房市受信用管制影響，全台平均銷售天數破百日，議價率擴大至16.7%，市場正式進入買方市場。（圖／記者陳韋帆攝影）

房市買氣明顯降溫，屋主恐怕得做好長期抗戰的心理準備。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，2025年起全台平均銷售天數已突破百日大關來到104.2天，議價率則擴大至16.7%。專家指出，受到央行信用管制與銀行放款緊縮影響，買方貸款難度增高導致觀望氣致濃厚，過去房市熱區隨便賣、隨便賺的榮景不再。

根據住商機構內部二手屋交易資料，2025年全台銷售天數104.2天、年增17日，而議價率相較2024年增加3.7個百分點擴大至16.7%，顯示房市買氣不佳，買方市場降臨後，賣方開始讓價。

六都及全台銷售天數與議價率。（圖／住商機構提供）

雙北房價仍硬如鐵板 屋主平均多賣一個月才能順利脫手

觀察六都銷售天數，以雙北地區增幅最驚人，新北市2025年平均銷售天數達108.5日，較前年大幅增加36.5日。

賴志昶表示，雙北房價仍是鐵板一塊，台北市議價率13.4%為六都最低。由於機能健全支撐力強，加上屋主多為高資產族群，不願輕易讓利，這讓雙北議價率變動不大，卻也導致銷售難度大幅增加，屋主平均得比去年多花一個月才能脫手。

南二都投資客退場使屋主心態軟化，議價空間最高達18.3%，高雄則是六都中唯一銷售天數減少的城市。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

投資客退場心態軟化 南二都議價空間擴大吸引自住客進場

值得注意的是，台南與高雄雖銷售天數仍近百日，但變動幅度不大，其中高雄市銷售天數更是六都中唯一呈現減幅。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，南二都過去受科技題材帶動吸引置產盤，但在打房下投資風氣散去，部分屋主為加速資金流動，心態已出現軟化，讓利空間較大，台南與高雄議價率擴大至18.3%與16.7%。在盤整局勢中，購屋族有望以甜甜價買進好房。

