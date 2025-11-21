房子越買越小！ 「小宅化」成趨勢 1產品成主力





隨著高房價以及生活型態改變，民眾近年來購屋已有「小宅化」的趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整七都近五年住宅交易發現，雖然市場上仍以3房為主力，但觀察其交易變化，可見1房、2房產品的交易占比全面提升，而3房產品占比則呈下降趨勢，4房以上產品更是全面縮減，尤以中南部更為明顯，也顯示購屋族愈來愈傾向選擇坪數較小、總價負擔較輕的產品。

小宅交易占比成長 中南部最明顯

根據調查顯示，七都中以新竹縣市、台中市以及台南市的1至2房的小房數交易占比成長最為顯著，近五年總體上升逾6個百分點，而比起原本就寸土寸金的北部，中南部縣市「小宅熱」趨勢也更為明顯。

廣告 廣告

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市受惠於科技產業聚落發展，帶動就業人口移入，同時也有大量租屋、自住需求，而1房、2房產品因總價較低，成為小資族或單身、小家庭的首選。而台中市則憑藉近年重劃區推案蓬勃、產品類型多元，小坪數住宅供給充足，也成為首購族購屋的敲門磚。至於台南市則與新竹縣市相仿，在南科效應推升下，人口紅利與外來就業人口持續增加，市場買盤活絡，且2房以下的產品普遍總價帶較親民，也符合近年首購族與雙薪家庭預算區間。

因此，整體而言，陳金萍指出，小房數產品交易占比上升最主要的原因除了近年房價高漲外，加上少子化、單身與小家庭比例上升，購屋族群結構明顯轉變，一人一戶或小家庭成為主流，帶動小坪數產品需求攀升，加上小宅具備總價門檻較低的優勢，在高房價時代更能符合市場剛性需求，且在政府政策支持下，讓首購、自住族群成為目前市場主力，也進一步推升2房以下小宅產品交易升溫。

▼近五年七都房數交易占比。（圖／永慶房屋提供）

4房以上大宅交易全面下滑！新竹降幅最劇

與小宅市場的熱絡相比，多房型的住宅交易則出現明顯降溫。七都近五年4房(含)以上產品交易占比全面呈現下降趨勢，並以新竹縣市降幅最劇，總計減少了8.6個百分點。陳金萍指出，大坪數住宅總價動輒數千萬元，民眾購屋負擔壓力大，加上家庭規模縮小，使大房型需求逐年下滑，尤其目前以首購與換屋族群為市場主力，要在購屋負擔與居住品質間取得平衡，小宅產品反而更符合他們的需求。

不過，台南的4房以上比例39.4%，是七都中唯一占比接近四成的都會區。陳金萍說明，台南因發展時間早，過去推案以透天厝為主力，具備持有土地與居住面積大等優勢，是台南民眾購屋時的首選，但在房價持續上漲、社會型態轉變，加上受到信用管制與銀行房貸緊縮影響的狀況下，多房型的住宅交易占比也出現明顯回落，較五年前減少6.3個百分點。

綜上所述，在高房價環境與生活型態改變下，七都住宅市場正逐步走向小宅化，而購屋族更注重購屋負擔與生活使用上的平衡，1房與2房產品占比持續成長，而3房產品則已有下降趨勢，4房(含)以上則是全面減少。陳金萍建議，購屋族選擇產品時，可依自身家庭需求與預算彈性評估，若以自住為主，可優先考量生活機能成熟區域內的小坪數住宅。

▼近五年七都房數交易占比百分點變化。（圖／永慶房屋提供）

（封面圖／永慶房屋提供）

更多東森財經新聞報導



北台灣待售建案破千「一周賣不到一間」銷售等不到客人狂度估

普發1萬繳房貸？ 六都「5區」免貼錢 金額還有剩

總價掩蓋單價「預售1戶賣233萬」專家揭貓膩