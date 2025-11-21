房子越買越小 2房以下小宅交易占比全面提升
【記者柯安聰台北報導】隨著高房價以及生活型態改變，民眾近年來購屋已有「小宅化」的趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整七都近5年住宅交易發現，雖然市場上仍以3房為主力，但觀察其交易變化，可見1房、2房產品的交易占比全面提升，3房產品占比則呈下降趨勢，4房以上產品更是全面縮減，尤以中南部更為明顯，也顯示購屋族愈來愈傾向選擇坪數較小、總價負擔較輕的產品。
根據調查顯示，七都中以新竹縣市、台中市以及台南市的1至2房的小房數交易占比成長最為顯著，近5年總體上升逾6個百分點，比起原本就寸土寸金的北部，中南部縣市「小宅熱」趨勢也更為明顯。
（圖）近年來中南部也出現小宅化趨勢，新竹、台中和台南近五年1、2房小宅交易占比都有3個百分點以上的增長。(房市示意圖)
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市受惠於科技產業聚落發展，帶動就業人口移入，同時也有大量租屋、自住需求，1房、2房產品因總價較低，成為小資族或單身、小家庭的首選。而台中市則憑藉近年重劃區推案蓬勃、產品類型多元，小坪數住宅供給充足，也成為首購族購屋的敲門磚。至於台南市則與新竹縣市相仿，在南科效應推升下，人口紅利與外來就業人口持續增加，市場買盤活絡，且2房以下的產品普遍總價帶較親民，也符合近年首購族與雙薪家庭預算區間。
因此，整體而言，陳金萍指出，小房數產品交易占比上升最主要的原因除了近年房價高漲外，加上少子化、單身與小家庭比例上升，購屋族群結構明顯轉變，1人1戶或小家庭成為主流，帶動小坪數產品需求攀升，加上小宅具備總價門檻較低的優勢，在高房價時代更能符合市場剛性需求，且在政府政策支持下，讓首購、自住族群成為目前市場主力，也進一步推升2房以下小宅產品交易升溫。
與小宅市場的熱絡相比，多房型的住宅交易則出現明顯降溫。七都近5年4房(含)以上產品交易占比全面呈現下降趨勢，並以新竹縣市降幅最劇，總計減少了8.6個百分點。陳金萍指出，大坪數住宅總價動輒數千萬元，民眾購屋負擔壓力大，加上家庭規模縮小，使大房型需求逐年下滑，尤其目前以首購與換屋族群為市場主力，要在購屋負擔與居住品質間取得平衡，小宅產品反而更符合他們的需求。
不過，台南的4房以上比例39.4%，是七都中唯一占比接近4成的都會區。陳金萍說，台南因發展時間早，過去推案以透天厝為主力，具備持有土地與居住面積大等優勢，是台南民眾購屋時的首選，但在房價持續上漲、社會型態轉變，加上受到信用管制與銀行房貸緊縮影響的狀況下，多房型的住宅交易占比也出現明顯回落，較5年前減少6.3個百分點。
在高房價環境與生活型態改變下，七都住宅市場正逐步走向小宅化，而購屋族更注重購屋負擔與生活使用上的平衡，1房與2房產品占比持續成長，3房產品已有下降趨勢，4房(含)以上則是全面減少。（自立電子報2025/11/21）
其他人也在看
【房地產週報】台北預售屋地板價飆！每坪年漲20萬 新北人口逆轉！十月狂流失近9千人 豪宅交易腰斬！「迷你豪宅」風潮起
今年房市真的冷掉了！央行祭出的信用管制措施讓豪宅市場出現轉變，交易量不僅腰斬，平均總價也跌了一成，建商甚至被迫推出「小而美」的案子。不只台北受衝擊，新北也在經歷人口流失的危機，特別是板橋、永和、新莊等高房價區域，年輕人正在逃亡，十個月內就流失近9千人。最扯的是，台北預售屋的地板價已經飆漲到8字頭，比去年整整貴20萬元，首購族根本買不起，買房夢越來越遠。房市寒冬中，北漂南漂真的變成選項了。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前
晚1年1坪貴20萬！房價回不去了？台北「最俗建案」全線失守7字頭
台北市低價帶全面墊高，住展雜誌統計2024至2025年新案實價，去年最低單價落在60～70萬元區間，今年已跳至80～90萬元，等於晚1年買每坪至少多付20萬元，台北低單行情恐成絕響。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
央行打房買氣急凍 專家指「市場現10亂象」：房地產景氣大蕭條
央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市進入急凍期，富比士網路科技執行長陳高超表示，市場因政策更迭出現十大亂象，造成10萬家...聯合新聞網 ・ 16 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 2 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 15 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 8 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 12 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前