房子「借名登記」給長子，建商敲門，其他子女沒資格談…想取回竟要繳4種稅？為何返還房產那麼難？





最近已有建商上門，談都更合建。弟妹們也很著急，因為他們心裡很清楚只有地主（大哥）才有資格談。一開始，他們詢問我，可以跟地政事務所說：「房產是我們借名登記在大哥名下，現在大哥同意返還給我們可以嗎？」

我提醒他們一件很多人不知道的事：地政事務所的不動產登記，沒有「借名登記返還」這個選項。也就是說，即便大家都願意承認，房產只是「暫時登記在長子名下」，法律與行政機關，並不會自動幫你承認這件事……

房產全登記在長子名下

那天，長子坐在我對面，語氣很平靜，卻藏著一點遲疑。他說：「我不想一個人拿走爸爸留下的一切……」 父親過世後，母親依著傳統觀念，在她還健在時，主導把父親留下的房產，全部登記在長子一個人的名下，房屋則由母親繼續居住使用。

母親的想法很單純：「房子就是應該留給長子，他也照顧我，這樣比較不會亂。」

但這位長子，心裡卻一直過不去那一關。他知道，那不是「自己的房子」，而是爸爸留給全家人的遺產。

「我不想一個人拿走全部」長子說：「母親近日已辭世，我希望能把這些不動產，過戶一部分的持分給弟妹們，讓大家一起承接父親留下的心意。」只是，他真的不知道該怎麼做才「對」。

更現實的是，最近已有建商上門，談都更合建。弟妹們也很著急，因為他們心裡很清楚：「只有登記在地政事務所的所有權人，才是地主，才有和建商談判的資格。」

於是，這個家庭一起走進了事務所。不是為了爭，而是為了「好好分配」。

不動產登記沒有「借名登記返還」

一開始，他們詢問，可以跟地政事務所說：「房產是我們借名登記在大哥名下，現在大哥同意返還給我們可以嗎？」

我先提醒他們一件很多人不知道的事：地政事務所的不動產登記，沒有「借名登記返還」這個選項。也就是說，即便大家都願意承認，房產只是「暫時登記在長子名下」，法律與行政機關，並不會自動幫你承認這件事。

實務上，房產要過戶給弟妹們，常見的只有兩條路：

方案一：分年「贈與」持分給弟妹，這是很多家庭直覺會想到的方法。

● 可以慢慢分年移轉

● 若每年在244萬元免稅額內，可降低贈與稅壓力

但也要有心理準備：有土地增值稅、有贈與稅（如果超過免稅額）、有契稅、有印花稅。

這不是「沒成本」，只是「把成本分期」。而弟妹們因為要和建商談都更，所以也沒辦法慢慢等。

方案二：透過「法院」調解或判決，這條路，比較「硬」，但在稅務上反而更乾淨。

原則上沒有贈與稅，但仍有土地增值稅。若是法院判決，可免契稅、免印花稅。

但我要特別提醒一句實務重點，國稅局通常希望看到的是「法院判決」，而不只是調解或和解。因為，只有經過法官根據證據，實質審理認定「確實是借名登記」，才能避免被國稅局認定為「假借名、真贈與」。

▲（圖／吳挺絹律師/理財規劃顧問（AFP）提供）

遺囑信託是更好的安排

今天這個家庭還是幸運的，我也誠實地和他們說了一句重話：「你們今天會這麼順利，是因為大哥願意配合。」如果長子起了私心，弟妹們要主張「借名登記返還房產」，在法院舉證，會有多困難？（請參考：父母過世，大哥竟把房子贈與大嫂名下！遺產爭產常見糾紛：生前做對2件事，財產才能拿回來）

那往往不只是繳稅的問題，而是證據不足、親情撕裂、官司拖好幾年。這也是為什麼，我常說：「借名登記，是把風險留給未來的自己或孩子。」

如果時光可以倒流，其實有更好的安排。我和他們分享了一個「如果當初」的版本，如果父親的用意，是希望在自己身故之後，房產能給太太住到終老，再留給孩子們共同繼承，並且希望把這件事託付給長子協助，也讓長子照顧媽媽，所以長子的分配比例可以高一些，而父親生前，是用 「遺囑信託 」來規劃安排：

1、指定長子為受託人

2、全體子女為受益人

3、約定在母親身故後，或符合特定條件時，信託終止，長子必須依約移轉持分給弟妹。

那麼今天，事情會單純很多。而且遺囑信託的財產返還，也有稅務的優點！因為在法律與稅務上：

● 遺囑信託成立時，已經課過遺產稅

● 日後長子（受託人）依信託約定移轉給弟妹們

不再課遺產稅，也不課贈與稅，而且土地持分移轉，視為父親的遺贈，所得稅、土地增值稅、契稅 可依各稅法規定給予免稅。

這不只是節稅，而是協助規劃一個，讓孩子們不用彼此懷疑，也不用對簿公堂的「傳承方案」。

傳承，從來不只是「分財產」。我常對客戶說：「真正好的傳承規劃，不是讓某一個人『佔盡優勢』，而是至少讓所有權人（父母）及想要照顧的家人，都不用和自己的運氣，及其他繼承人的人性賭一把。」

（本文獲「吳挺絹律師/理財規劃顧問(AFP)」授權轉載，原文刊載於此）





