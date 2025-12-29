房客人間蒸發！美國房東狠下毒手 屍體「塞桶子」棄自家土地

美國華盛頓州發生駭人命案，一名67歲男子涉嫌殺害其71歲房客，並將遺體藏入桶中，棄置在自己名下的土地上，目前已依二級謀殺等罪名遭到逮捕。

綜合美媒報導，當地警方指出，嫌犯為67歲的米勒（Ricky Dean Miller），警方是接獲米勒一名家屬通報後展開調查，該名家屬向警方表示，米勒曾向他坦承「殺了人，並把屍體藏在自家土地上」。

警方於16日前往米勒住處，並取得搜索令後，在現場一個桶中發現71歲男子施密特（Dennis Eugene Schmitt）的遺體。警方透露，該桶被放置在一個裝滿落葉的垃圾箱內，刻意掩人耳目。

警方表示，米勒是施密特的房東，兩人雖同住在同一塊土地上，但分別居住在不同房屋內，彼此關係仍有待進一步釐清。法醫解剖結果顯示，施密特死因為頭部遭受多處鈍器重擊，頸部另有遭勒掐的痕跡。

案發後米勒已被收押，面臨「二級謀殺」及「非法處理人類遺體」等指控。這起案件震驚當地社區，一名鄰居表示，「這真的太瘋狂了，因為我們住在非常偏僻的地方，從來沒想過會發生這種事」，「我很想知道他究竟為什麼會這麼做……但我又不想知道，因為他們就是我們的鄰居。」

