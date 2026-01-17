房客嗆櫃檯「想打人」竟從旅館3F丟熱水壺砸車

員警依法欲將人帶離，卻遭到對方不配合。（圖／東森新聞）





新北市土城今天（17）上午，有車主開車經過中央路二段一間旅館，卻被「天降熱水壺」砸中愛車，氣得報警。警方到場發現是3樓房客丟的，上門要逮人，卻看到他已經把旅館電視、鏡子都砸毀，自己則躺在床上悠哉唱歌。

破壞旅館「亂丟熱水壺」房客：「歡鑼喜鼓咚得隆咚鏘，鈸鐃穿雲霄。」

警察都上門了，他還在咚得隆咚鏘。破壞旅館「亂丟熱水壺」房客：「天上的星星，像地上的河。」

但員警來這裡，並不是來看你躺在那裡高歌一曲的，而是要以強制力將人帶離現場，只是當下他卻開始不配合。破壞旅館「亂丟熱水壺」房客vs員警：「你放手，（說好你自己走），好我自己走，（自己走），好」

廣告 廣告

最後結局壓制上銬，就是他入住後大鬧一場，看看房間的電視被他整台拆掉，鏡子也是摔到整面碎掉，不只出言恐嚇旅館，房內房外他都作亂。

男子入住旅館，不到24小時的時間就在房間裡頭大鬧特鬧，甚至還從3樓丟熱水壺下來，砸到剛好經過的轎車。當下銀色轎車經過閃不掉，駕駛實在好傻眼，拿著熱水壺，那欸安捏，一看自己的愛車，板金因此凹毀，多了一個凹痕，氣得報警。

受害的除了車主，還有新北市土城中央路二段上這間旅館，根據了解，36歲男子16日下午兩點入住，但晚上十點就開始在房內拆東拆西，甚至隔天一早打到櫃檯，說自己想要打人，沒多久又丟熱水壺下樓。

土城所所長沈文傑：「某旅店內有房客，揚言攻擊他人，員警到場後，有民眾反映，其車輛疑似遭到旅店房客丟擲熱水壺毀損。」

車主提告毀損，旅館低調，暫時沒有回應。男子後續也被警方帶回釐清，只因為自己不開心，住旅館亂丟亂砸丟東西。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

與已婚男上賓館！日首位女市長卸任後 補選再勝出

「絲瓜布」丟熱水壺清水垢 民眾：喝起來有怪味

出軌人妻每次開房就「激戰3次」 還嗆尪：做開心的事

