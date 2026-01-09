房客墜樓亡！桃園婦900萬脫手「凶宅」…少做1事「買賣不成立」結局曝

記者羅欣怡／桃園報導

桃園康姓女子隱瞞「凶宅」事實賣屋，法院判應退回900萬價金。(示意圖／翻攝自pixabay)

差點變冤大頭！阿文（化名）向康姓女子以900萬元購入桃園一間社區型住宅，但事後社區總幹事告知該戶曾有房客墜樓輕生，房子已符合「凶宅」要件，但康女從頭到尾都刻意隱瞞，阿文憤而提告求償。桃園地院審理後認定康女已構成「物之瑕疵擔保責任」，除了判買賣契約解除外，還得全數退還900萬元價金。可上訴。

判決書指出，康女在2009年購入該戶，之後就將房子出租給劉姓父子，但劉男兒子精神狀況不穩定，於2016年墜樓輕生，屋子已屬於一般社會觀念中的「凶宅」。

2023年康女以900萬元將房屋賣給阿文，簽約時，康女在「標的物現況說明書」中白紙黑字保證，房屋從未發生兇殺、輕生等「非自然身故」情事。但社區總幹事卻向阿文母親透露房子曾發生死亡案件，阿文才驚覺受騙，憤而提告，要求康女返還全部價金900萬元；若法院認為解約太過，也應至少減少價金315萬元。

康女則辯稱，檢警相驗並未明確認定死者是從該屋墜樓，房屋並非凶宅，且阿文主張的價值減損也無依據。她更拿出檢察官先前以罪證不足為由，對她做出不起訴處分的書類，強調自己並無詐欺故意。

法官審酌，康女在出售時未如實告知，已違反契約保證，應負瑕疵擔保責任。由於凶宅瑕疵對購屋決定影響重大，法官認為阿文主張解除契約、返還價金，合情合理合法，仍可上訴。

