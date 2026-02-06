房客拖欠整年房租！房東跨年夜催款反被嗆：年前留一線

知名作家黃大米近日在臉書粉專分享一則令人髮指的租屋糾紛，其友人遭遇惡房客長期拖欠房租的困境，引發網友熱烈討論。

根據黃大米披露的內容，這名房客從承租第一個月開始便出現延遲繳納房租的情況，導致房東每個月都必須耗費心力催討租金。當房客積欠兩個月房租時，房東向對方說明自己背負房貸壓力，且女兒近期需要進行手術治療，希望房客能準時繳納租金。然而房客非但沒有體諒，反而質疑房東不讓自己喘息，並聲稱「這不是錢的問題」，要求房東給予理解。

最令人震驚的是，房東在跨年夜當晚傳送2026年煙火照片提醒繳租，竟遭房客強烈反彈。房客指責房東選在跨年時刻催款不當，認為至少應該等到隔天再催討。隨後房客更以銀行帳戶曾遭凍結為由，批評房東缺乏同理心，並要求停止傳送催款訊息，甚至說出「年前留一線，日後好相見」的威脅性言詞。儘管如此，房客最終仍未匯出租金。

這場催繳房租的拉鋸戰至今已持續將近一年，房東在長期精神折磨下身心俱疲。面對這樣的困境，房東目前唯一的新年願望就是等租約期滿後，房客能夠主動搬離，結束這段煎熬的房東房客關係。

此事件曝光後立即引發網友共鳴，許多人分享類似經歷並表達憤慨。有網友直言現今社會「不要臉的天下無敵」，也有人質疑是否有專門教授拖欠租金技巧的課程存在。多數網友對房東的遭遇表示同情，認為催討應得款項卻像在乞討一般，實在是一種精神上的折磨。這起事件再次凸顯租賃市場中房東權益保障不足的問題，值得相關單位重視。

