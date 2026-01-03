房客沒繳租白住又拒搬！女房東「怒撕契約書」挨告…崩潰喊：這我買的

記者陳弘逸／桃園報導

女房東不滿房客沒付租金，憤而將租約撕毀，要求人搬離卻挨告，被法院依毀損文書罪，處拘役15日，得易科罰金，可上訴。（示意圖／pixabay）

桃園市彭姓女房東因不滿房客沒付租金，跟對方發生爭執，憤而將租約撕毀，要求人搬離。事後彭女挨告，否認犯行，強調租約本身是由她購買的，但法官認為，房屋租賃契約書載明「契約書貳份各執乙份存執」並分她所能自由處分；因此，審理後，將她依毀損文書罪，處拘役15日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，房客鄧女於2023年向彭女在桃園市八德區曾租房屋，並約定每月租金1.5萬元，簽立「房屋租賃契約書」；但兩人在禮拜時，因故發生爭執，房東彭女竟當面把租約撕毀。

房客鄧女不堪受辱，憤而報警提告，雙方就此撕破臉。房東彭女則否認犯行，辯稱，保管租約是她購買的，對方從頭到尾都未給付租金，一氣之下才將租約撕毀，希望人搬離。

據房屋租賃契約書，最末頁載明「上開條件均為雙方所同意，恐口無憑爰立本契約書貳份各執乙份存執，以昭信守。」即使是由房東彭女購得，但約定由雙方各執一份租賃契約，因此，並非她所能自由處分之物。

此外，法官認為，彭女已是年滿49歲成年人，心智成熟，具有一般智識程度及豐富社會生活經驗，只因對方不願合意終止租賃契約一事心生不滿，就撕毀租約、放入包包內攜離現場，以宣洩、表達內心氣憤情緒，主觀毀損文書犯意甚明。

法官考量，彭女只因租約糾紛，不思理性解決，竟恣意損壞租約，且始終否認犯行，又未達成調解、賠償；審理後，將她依毀損文書罪，處拘役15日，得易科罰金，可上訴。

