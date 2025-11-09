房客輕生變凶宅 法院認房東求償有理卻判敗訴原因曝光

板橋一名黃姓房東將房子租給吳男，沒想到對方卻跳樓輕生使他房子變成凶宅，影響房價。（示意圖，pexels）

新北市的黃姓房東把板橋的房子租給吳男，沒想到對方才租不到1個月，就在屋內一躍而下輕生，讓這間房淪為凶宅。房東無奈房價跳水，進而向吳男的遺產管理人提告，並求償高達新台幣616萬多元，要對方為他蒙受的損失負責。

黃姓房東主張，房客吳男選擇在板橋區租屋處輕生，造成他的房子「身價暴跌」。並且認為吳男當時與警消對峙後仍執意尋短，足見他有足夠的判斷能力，因此構成「間接故意」的侵權行為，且違背社會良善風俗。

然而，這場訴訟的「攻防重心」卻在最關鍵的賠償金額上徹底翻車。黃姓房東「大膽捨棄」不動產專業鑑定報告這個鐵證，反而選擇採用一年多前的實價登錄價格，搭配一篇碩士論文中提到的因輕生造成「平均減損比例 21.35%」來計算他的實際損失。法官對此完全不買單，直言這種東拼西湊的數據，統計背景和採樣基礎全都「霧煞煞」，計算結果的金額過於籠統，缺乏針對個案的說服力。

廣告 廣告

最終，法院雖然承認房客輕生確屬侵權，但判決房東敗訴，原因就在於房東拿不出「有公信力的證據」來證明自己究竟損失了多少錢，因此裁定房東舉證不力，求償金額缺乏依據，駁回房東所有的訴求。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

竹東租房2周頻撞「靈異怪事」 她聽鄰居爆真相嚇到急求援

「亞洲樓王」成最貴凶宅！女傭輕生再添亡魂 富商家族爭產連環詛咒

他鬼月看房進門「瞪大眼」軟腳跪地 惡靈吼：再不滾讓你死