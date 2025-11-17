房屋拆除 記得註銷稅籍

民眾名下房屋若早已拆除，卻未向稅捐機關辦理註銷稅籍，仍可能收到房屋稅繳款書。屏東縣財稅局表示，有民眾向稅局反映，多年前已拆除並出售土地房屋，卻又收到房屋稅單，這是因房屋稅新制上路後，免稅條件改變，加上舊房屋未註銷稅籍，系統仍視為名下持有，因此自動產生稅單。

財稅局說明， 2024年7月1日房屋稅新制實施前，只要是住家用房屋且現值在10萬元以下（各縣市依地方情況略有不同）即可免徵房屋稅；但修法生效日後，免稅資格限縮為「自然人持有且全國合計不超過三戶」者，若名下住家用房屋超過三戶，超出部分即恢復課徵房屋稅，這也是部分民眾明明房屋早已拆除，卻仍在名冊中出現的原因之一。

財稅局呼籲，房屋如已拆除、坍塌或不堪使用，應儘速向房屋所在地稽徵機關辦理註銷申報，經核准後即可自申報當月起停止課稅。

