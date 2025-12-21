房屋標準價格重評 新舊屋地段率一體適用

嘉義縣財政稅務局表示，房屋稅是以房屋評定現值乘以稅率計算而來。其中房屋評定現值計算除房屋構造、面積及折舊率外，還要乘以地段率，該地段率依照房屋稅條例第11條規定，由不動產評價委員會每三年重行評定一次，按房屋所處街道村里商業、交通、房屋實價登錄價格等情況評定路段等級，房屋如位在商業繁榮、交通便利、公共設施完備的好地段，不論新屋或舊屋，買賣價格均有上漲，所以會調升地段率；反之房屋所處街路商圈已逐漸沒落，則會逐步調降其地段率，為合理反映房屋真實價值，重評後的地段率是新屋及舊屋一體適用。

財稅局進一步說明，嘉義縣已於本（一一四）年六月十日召開不動產評價委員會，審議通過地段率調升路段計18條，主要是重大建設、商圈及繁榮道路、新興區域的路段，並自一一四年七月一日施行，不論新屋或舊屋均一體適用；調升路段預估影響約1,250戶，以114年期房屋稅開徵查定戶數14萬8,560戶僅約占0.85%，絕大多數房屋不受影響。