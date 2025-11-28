房屋瞬間被沖走！印尼洪災奪28命 道路全斷救援卡關

（記者許皓庭／綜合報導）印尼北蘇門答臘省連日豪雨引發洪水與土石流，各地災情迅速擴大，已造成至少 28 人罹難、10 人失蹤。大範圍道路中斷、電力與通訊全面癱瘓，使救援任務進度受阻，部分地區因無法通行，只能依賴直升機空投物資。當局已緊急撤離約 8000 名居民，搜救行動仍持續進行。

圖／印尼北蘇門答臘省連日豪雨引發洪水與土石流，各地災情迅速擴大，已造成至少 28 人罹難、10 人失蹤。（翻攝 Volcaholic X）

印尼氣象局指出，此次災情與罕見熱帶氣旋掃過蘇門答臘島有關。氣旋帶來的強風及豪雨導致馬六甲海峽水位暴漲，多個城市同時遭遇洪災與山崩，影響範圍涵蓋蘇門答臘多省，災情不只侷限於北蘇門答臘，鄰近國家泰國與馬來西亞也同步出現大規模淹水。

北蘇門答臘的錫博爾加與中塔帕努里受創最嚴重，地方官員透露，兩地通訊設備與電力供應均中斷，聯外道路全被土石流阻斷，救援人員至今仍無法直接進入災區。官員表示，目前無法與受困居民取得聯繫，也無法確認實際受災範圍。

官方空拍畫面顯示，多處住宅區遭洪水淹沒，部分房屋被沖垮。救難人員只能乘坐橘色橡皮艇在街道搜尋生還者。社群媒體上亦流出民眾受困影像，其中一段畫面可見多棟房屋被急流直接沖離地基、順勢往下游漂移，凸顯洪水威力之大。

搜救單位表示，罹難者中包含中塔帕努里的一戶家庭。當局目前持續利用直升機投送食物、水與基本物資，並設法清理主要道路，以便讓重型機具與救援人員進入災區。

西蘇門答臘省與亞齊省同樣出現洪水，部分地區因水位暴漲，居民被迫撤離至收容中心。印尼氣象局警告，未來兩天內極端降雨可能持續，亞齊省、廖內省等地區仍面臨更大洪災風險。

這起災害為東南亞近期連續天災的一部分。泰國、馬來西亞在同一週也因豪雨造成嚴重淹水，至少超過 30 人喪生，多地醫院與公共設施受影響。各國政府正密切監控天候變化，並加強災害應變措施。

