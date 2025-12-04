房屋稅率修正 兩戶以內調降

台南議會完成二、三讀會，通過三十二億餘元及多項法案。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市議會第四屆第六次定期會，四日由議長邱莉莉主持議程，所有提案，除一一五年度市總預算暨附屬單位預算案，其餘審查完畢，會中也通過議程變更，四日下午和五日全日接續聯審總預算案。

邱莉莉感謝議員認真問政，為市民監督預算。大會審議各項提案，進行三讀議案第二、三讀會、臨時動議等議程，市長黃偉哲因出國參訪及行銷農特產品，向大會請假，由副市長葉澤山率市府局處首長列席。

此次通過多項法案及修正案，其中《台南市房屋稅徵收率自治條例》第三條修正案，持有二戶以內者，從原百分之三點二稅率下修至百分之二點六，且條例至今年七月實施。

廣告 廣告

多屋族降稅有望！議會修正房屋稅徵收率，非自住兩戶者，稅率從原百分之三點二降為百分之二點六，約有五萬戶受惠。（記者林雪娟攝）

《台南市休閒活動場館事業管理自治條例》，將初審的原距離學校兩百公尺，改為五百公尺；《台南市自助選物販賣事業管理自治條例》完成三讀，夾娃娃機店需距離國中小五十公尺。《台南市淨零永續城市管理自治條例》照案通過，第四十九條附帶決議，相關子法在公布後六個月內，提送議會通過後，方可實施。《台南市攤販管理自治條例》第六條修正過關；至於《台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例》，因紛爭過大，要求下次定期會時安排專案報告，充分討論後再議。

此次定期會共受理市府六十三件提案，其中三件墊付款案因急迫性，四日逕送大會審議，六十三案包括總預算案、一般提案、市法規案、墊付款案四十九案。議員提案踴躍，高達五七五案，墊付款金額高達三十二億一六九九萬七千元，全數同意墊付，至於保安市提二號案，內政部補助辦理衛星電話採購墊付案，原先有附帶決議，經議員提復議動議，大會討論時雖有爭議，還是同意刪除其附加條件。

至於總預算案，持續審查，目前進度審查至環保局。此次因颱風影響，會期順延一天至五日閉幕。