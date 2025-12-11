房屋稅節稅 留意關鍵兩天

房屋示意圖。記者游智文／攝影

房屋稅差別稅率2.0上路後，民眾想要節省房屋稅，要特別關注兩個日期，一個是每年2月最後一天，即課稅基準日；另一個是每年3月22日（遇假日順延），即房屋稅開徵前40日，適用特殊稅率需在這一天之前申請，當年才能適用。

首先，2月末日是房屋稅納稅基準日，當天房屋在誰名下，就由誰負責繳納全年房屋稅。地方稅務局官員解釋，每年5月開徵的房屋稅，課徵期間是前一年7月至當年6月，過去在房屋稅1.0時代，房屋稅按月計徵，買賣房屋時，通常做法是先提前開徵賣方持有期間房屋稅，等到5月時，再向買方課徵購屋次月起的房屋稅。

但房屋稅2.0時代，改按年課徵，不再按新、舊所有人持有房屋月份開徵房屋稅，此時，納稅基準日就相當重要，該房屋在2月最後一天登記在誰名下，稅局就會向他課徵房屋稅。

因此如果年度中有買賣房屋，雙方記得要說好當年度房屋稅如何分攤，以免徒生爭議。

台中市地方稅務局表示，房屋稅2.0對於多屋族課重稅，會以2月末日當天，來確定當期持有戶數，若非自住住家用房屋於2月末日以前申報拆除，則當期非自住住家用戶數少一戶，剩餘持有房屋可能適用較低稅率，舉例來說，以台中市稅率來看，非自住住家兩戶、三戶適用稅率就差了0.6個百分點。

其次，另個關鍵日期是開徵前40日，也就是每年3月22日。屏東縣財稅局表示，若房屋使用情形發生變更導致稅額減少，或房屋本身符合減免規定，都應在3月22日前，主動向所在地主管稽徵機關申報，才能自當期適用較低稅率或減免。

若超過這個時間點，就得等到下一期房屋稅，才能適用較低稅率或減免規定。

財稅局表示，若房屋使用情形在課稅所屬期間第一天（7月1日）即已變更且全年未再變動，導致稅額增加者，納稅義務人仍應在當年開徵40日前申報，才能自該年期按首日使用情形適用相應稅率課徵；如在年期中變更導致稅額增加，無論是否在開徵40日前申報，均自變更次期起適用較高稅率。若經核定後房屋使用情形未再變更，日後無須重複申報。

