房屋裝潢 老梗再現 士林警耐心分享案例 保住婦人40萬積蓄

圖說：臺北市士林分局天母派出所警員陳惠婷、杜縣霖。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局天母派出所警員杜縣霖、陳惠婷，日前執行巡邏勤務時，接獲台北富邦銀行天母分行通報，有客戶陳姓女子疑似遭遇詐騙，正準備匯出大筆款項。

員警獲報後立即趕赴現場，陳姓女子向行員表示，準備匯款新臺幣40萬元作為房屋裝潢費用，行員察覺異狀遂報警處理。員警抵達後，先是關懷安撫陳女情緒，並細心詢問裝潢工程的具體內容與合約細節，卻發現陳女說法閃爍其詞、語帶含糊，且現場完全無法提出任何相關的單據或工程報價單，專業的辦案直覺讓員警斷定這正是典型的詐騙陷阱；兩位員警並未直接生硬地阻止，而是展現極大耐心，坐下來像家人般反覆分享過往處理過的真實詐騙案例。員警向陳女說明詐騙集團如何利用「假修繕、真詐財」的心理戰術，誘騙民眾將辛苦錢匯入人頭帳戶。在員警近一小時的細心說明與案例分享下，陳女這才如夢初醒，驚覺自己正踏入詐騙集團設下的圈套，隨即打消匯款念頭，對於員警不厭其煩的協助與守護，表達由衷的感激。

士林分局藉此案例提醒民眾，裝潢工程動輒數十萬甚至百萬元，詐騙集團常利用民眾急於修繕房屋的心理，以低價或急迫性為由誘騙匯款。若民眾在辦理匯款時遇到對方要求「說法要隱瞞、單據不齊全」等狀況，應立即保持冷靜。如有任何疑慮，請務必撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所查證，切勿讓多年積蓄毀於一旦。