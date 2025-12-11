房市三稅 雙位數衰退

財政部昨（11）日公布最新稅收統計，由於房市交易冷清，11月房地產交易相關稅目續呈雙位數負成長，以土增稅年減27.5％最高，其次是個人房地合一稅年減20.4％，契稅年減13.9％；累計前11月三項稅目年減幅度在17.9％至24.1％之間。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，房地三稅續呈負成長，仍受去年高基期與央行信用管制影響，房市仍偏清淡、年減幅續處高檔，近期雖新青安政策鬆綁與央行延長換屋期限，市場觀望氛圍稍減，有助提升首購與換屋買氣，但受銀行房貸相對緊縮、新屋交屋潮減退等影響，交易量能仍難提升。

財政部統計，房地三稅呈月、年雙減，月減1.7％到4.8％之間；累計前11月房地三稅走勢大致相同，土增稅、個人房地合一稅是分別年減24.1％與23.3％，契稅減年減17.9％。

土增稅前11月累計624億元年減24.1％。契稅前11月實徵143億元，年減17.9％。個人房地合一稅前11月實徵474億元，年減23.3％。

