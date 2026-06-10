房市交屋潮發酵 崇友5月營收改寫同期新高

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▲崇友發言人郭啟文。（圖／記者李青縈攝）

[NOWNEWS今日新聞] 崇友今（10）日公佈2026年5月營收達5.59億元，月增8.15％、較去年同期微增0.59％，並續創歷年同期新高。崇友表示，今年單月合併營收已連續5個月改寫同期新高，主要受惠國內房市交屋潮持續發酵，帶動新梯業務完工出貨及營收認列穩定成長；同時，也持續推老舊電梯汰舊換新業務，並擴大維修保養服務規模，目前維保台數已突破4.5萬台，創歷史新高。

在新梯、汰舊換新及維修保養三大核心業務同步挹注下，崇友累計2026年1至5月合併營收達28.95億元，年增9.49％，改寫歷年同期新高紀錄，整體營運維持穩健成長態勢。

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房市趨審慎但交屋仍支撐 使用執照核發維持水準

崇友指出，雖然近期住宅市場受到房市政策調控、利率環境及市場觀望氛圍等因素影響，建商推案態度趨於審慎，但過去已銷售個案仍陸續進入完工交屋階段，使用執照核發量維持一定水準，持續支撐新梯業務之出貨與營收認列表現。

另一方面，隨著AI、高效能運算（HPC）及半導體等高科技產業持續擴大投資，帶動科技廠辦、產業園區、大型商辦及公共工程等非住宅市場需求穩健增長。以新梯業務案源結構觀察，2026年前五月商辦及廠辦等非住宅案源出貨金額較去年同期成長18.27%，顯示拓展多元案源布局逐步發酵。

在手訂單水準良好 下半年審慎樂觀

展望2026年下半年，崇友持審慎樂觀看法。目前整體在手訂單仍維持良好水準，有助於持續支撐未來營運表現，崇友持續深化新梯、汰舊換新與維修保養三大業務布局，並積極掌握商辦、廠辦、公共工程及大型新建工程需求，透過產品技術升級、服務品質優化及案源結構調整，創造未來營運向上成長態勢。

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