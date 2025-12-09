房市交易冷清 詩肯11月營收年減11.97％

台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)公告11月營收為1.87億元，較去年同期減少11.97%。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)公告11月營收為1.87億元，較去年同期減少11.97%，主要仍受房市交易冷淡、消費力不振影響，但接下來接近農曆春節前的家具汰舊換新潮高峰，營收可望能再向上成長。

詩肯表示，11月台灣本業營收1.22億元，年減19.46%，衰退較為明顯，但轉投資新加坡NOVA營收則達6473萬元，年增6.81%，主要因為開始採用新的短影音行銷策略，初步效益不錯，累計1~11月營收為19.83億元，年減3.92%。

詩肯表示，在新加坡NOVA後，台灣也開始海量短影音策略，但時間尚短，成效尚未顯現，後續仍需要持續觀察。

詩肯表示，市場推估今年房市買賣移轉棟數僅25.6萬棟，為9年新低、35年來次低，這樣的表現，對於居家產業造成很大的衝擊，也是營收表現不及去年的主因，但房市的剛性需求始終存在，當前還在觀望與需求遞延，因此明年仍是審慎看待。

詩肯表示，今年最主要的不確定因素，包括關稅、匯率等，預期即將都會塵埃落定，在不確定因素消除後，即可有明確的策略去應對新局面，在民心較為安定後，消費信心不足的情況也可望消弭，預期接下來的內需市場會重回成長軌道。

截至11月底，全台門市為88店，與上月相同。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

