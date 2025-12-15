房市交易量縮 今年個人房地合一稅收恐年減破百億

11月個人房地合一稅收41.42億元，寫下近9個月以來新低。資料照，廖瑞祥攝



11月個人房地合一稅收41.42億元，寫下近9個月以來新低，累計前11月個人房地合一稅收474.3億元，年減23%，信義房屋今天表示，推估全年房地合一稅至少年減百億以上，反應市場交易量衰退，另一方面房價也脫離上漲期，影響房地合一稅收。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收減少有喜有憂，比較好的是房價也趨於平穩，對於需要購屋的民眾可以慢慢選慢慢看，憂的是稅收減少可能影響財政收入。

不過，房價大漲過後，房地合一稅收依舊驚人，近期網路就流傳稅捐機關要求社區，提供房地新居裝潢、住戶資料表、參加社區會議、房地入住登記、郵務收發管理及門禁進出紀錄等資料，作為財政部稽徵稅收時的自住或居住事實參酌證據，建議民眾節稅一定要完全符合相關規定。

根據財政部統計資料庫資料顯示，11月個人房地合一稅收為41.4億元，年減20%，若以區域來看，過去常由台中領先的現象已經改變，11月新北市成為個人房地合一稅收的稅收王。11月新北個人房地合一稅收高達13.3億元，還逆勢增加35%；其次是台中市的7.4億元，年減25%；高雄市稅收6億元，年減13%；台北市稅收4.7億元，年減4%；桃園市則是3億元，年減幅度高達62%。

曾敬德表示，個人房地合一稅的400萬免稅規定，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年等條件，其中不僅僅要連續設籍滿六年，還要有實際居住的事實，由於稅收金額較大，民眾一定要充分了解並完全符合規範。

