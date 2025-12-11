房市低迷新案場唱空城計 11月住展風向球連7顆黃藍燈

（中央社記者何秀玲台北11日電）代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」今天發布11月燈號，續亮衰退注意訊號的黃藍燈，不僅是連7顆同燈號、也是今年第9顆黃藍燈；住展雜誌表示，即使年底預售大案進場推升供給，分數進步至38.2分，但買氣未同步響應，新案市場更是有案場唱空城計，要先預約才會指派銷售人員服務的情況。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰透過新聞稿指出，雖房市弱化，今年為部分個案表現，具備品牌、地段優勢建案仍危機入市，另也有新案醞釀許久，眼下時值年底，加緊腳步上場，11月預售案量攀揚至新台幣800多億元，可比擬今年房市大檔329檔期盛況，較10月增200多億元。

廣告 廣告

同為新案市場，新成屋購置須面對貸款不易的壓力，價碼又偏高，開案量與預售案兩樣情，新成屋戶數在11月僅推百餘戶，較10月減少100多戶，除了新竹縣湖口鄉的靜巷新案推出20多戶外，餘案都只有10多戶，甚至更少。

他也分析，11月需求面毫無起色，雖新北市板橋區、新店區、永和區，以及桃園市有地區傳出逆勢銷況熱潮，終究為個案表現，整體追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數各為12.9組與0.6組，相當冷清，其中約一半比例出現單週僅個位數的賞屋組數，或是單週交易0組的狀態。

而先前建商節制推案，讓待售建案數量有受控跡象，但年底又見不少新案亮相，買氣卻依然低迷，難以穩定去化舊案，待售建案數量走升至1452案，比10月增近40案，後續賣壓再受關注。

陳炳辰指出，剩下最後1個月的新建案市況依舊沒有樂觀條件，尤其買氣將更觀望明年態勢，較可留意新北市尚有數個百億元量體案，有機會再搶搭末班車公開，北台灣在2025年推案量因此有望攀上兆元水準，但為低空飛過兆元關卡的成績，若與2018年後破兆元的推案年份比較，2025年將會是最少的一年，也就是墊底的表現。（編輯：潘羿菁）1141211