房市低迷一年多！祝文宇：趁低點進場布局 選舉年「限貸令」有望鬆綁

代銷龍頭愛山林12月30日舉行年末法說會，由董事長祝文宇親自主持。徐筱嵐攝



代銷龍頭愛山林建設開發今（12/30）召開年末法說會，董事長祝文宇直言，明年整體交易量關鍵在於「建商是否願意賣得便宜一點」，在造價成本高漲與政策壓力雙重夾擊下，部分地段若供過於求或建商資金壓力大，房價勢必會鬆動 ，目前國內資金比過去「錢淹腳目」時期還多，只是政府不希望資金流向房市，而明年適逢選舉年，預期房市信用管制有機會鬆綁第二戶和豪宅門檻。

根據愛山林建設開發的資料顯示，截至今年第3季為止，營業收入94.5億元，每股盈餘0.68元，目前在手地自建案總銷金額達4296億元，未來5年每年均有百億元交屋量，預估明年交屋金額約240億元、2027年267億元、2028年205億元、2029年152億元、2030年378億元，在2031年以後則達到3054億元以上。

在代銷部分，明年代銷案量則有2091億元。祝文宇說明，目前皆以自建案為主，外案的價格較高，加上房市不景氣的關係，建商趨向保守，自建案可自行掌控成本，有能力讓利，況且在市場不敢推案的前提下，「敢推案反而會被看見」，將會持續推出讓民眾覺得買到、賺到又買得起的房屋，因為公司在土地整合具備長期布局優勢。

對於房市看法，祝文宇表示，由於造價成本上揚、工期拖長等問題，進而推升房價 ，面臨市場銷況不佳，建商或投資客有資金回收壓力時，就必須思考降價 ，明年供應量增加，租不出去且無租金收入的區域，建商面臨壓力不得不便宜賣，房價勢必下降；然而，供不應求的蛋黃區，房價反而會因成本因素，出現轉嫁效應，使得房價攀升。

祝文宇也提到，「房市跟股市一樣，要在低點進場」，受到政策影響，房市已低迷一年多，現在正是進場的好時機，可挑選地點好、基地大、具上漲潛力的區域，點名桃園A7重劃區 ，生活配套與交通發展潛力遠勝其他外圍區域 ，且單價50萬元的「地板價」在極具競爭力 。

被問及如何看待央行政策是否會在明年鬆綁？祝文宇指出，明年適逢選舉年，央行承受很大的壓力，「怕是扛不太住」，國內資金比過去「台灣錢淹腳目」的年代還充沛，受到政策限制，資金只能進入股市，卻不能進入不動產，許多高資產族群只能進軍商用不動產或店面，預期明年有機會先從第二戶和豪宅門檻鬆綁。

先前愛山林率先喊出市場讓利價，2026年是否會延續？祝文宇說，為了因應市況，明年會持續祭出讓利方案，如板橋濱河帝景今年打折讓利，銷售已經超過8成，還搭配輕鬆付，簽約金僅約6%的低自備方案，購屋者不需要繳納過多利息，不過，未來房市若恢復上漲趨勢，就不會再讓利，畢竟得反應一定的成本。

