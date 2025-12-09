房市低迷、消費疲軟！外媒：陸明年GDP擬維持5%對抗通縮

《路透社》4日報導，大陸政府顧問及分析師透露，北京可能在2026年維持約5%的年度經濟成長目標，這意味著官方將持續擴大財政及貨幣政策支持力度，以擺脫通貨緊縮困境。該目標將是大陸「十五五」規劃首年的重要指標，也是北京應對房地產長期低迷、消費需求疲弱、工廠產能過剩及基礎建設投資下滑等挑戰的關鍵策略。

官方將持續擴大財政及貨幣政策支持力度，以擺脫通貨緊縮困境。 （示意圖／新華社）

多數接受《路透社》訪問的政府顧問表示支持2026年設定約5%的成長目標，與今年相同，少數則建議略降至4.5%至5%區間。一名顧問在匿名受訪時指出，「我們應該為2026年設定約5%的目標，這是第十五個五年規劃的第一年。實現這個目標肯定會有挑戰，但財政和貨幣政策都有操作空間。」這些顧問雖不參與決策，但其建議通常反映民間經濟學家的共識。

高層領導人預計將在本月稍後舉行的年度中央經濟工作會議上核准該目標，並設定明年的政策優先事項。去年該會議於12月11日至12日召開，而正式的成長目標將在明年3月的全國人民代表大會上公布。

分析師表示2026年維持約5%的成長目標或是「十五五」規劃首年的重要指標。（圖／翻攝大陸官網）

多數顧問呼籲年度預算赤字比率維持在4%或略高水準。大陸今年設定了創紀錄的約4%GDP預算赤字目標以支撐經濟成長。花旗集團分析師預期，中國人民銀行在今年5月降息後，最快可能於2026年1月恢復寬鬆政策，而中央經濟工作會議後也被視為推出新一輪房地產支持措施的時機。

花旗分析師在報告中表示，「就財政政策而言，政府債券發行可能在2026年再次提前，並逐步轉向消費者支持和福利支出。」政府預計將維持今年總額3000億人民幣（約1.3兆元新台幣）的消費品以舊換新補貼計畫至2026年，部分資金可能從商品轉向服務領域。

根據一份概述五年規劃提案的官方研究，大陸需要在未來十年維持平均年增長率4.17%，才能將人均GDP從2020年水準翻倍至2萬美元，這將代表著大陸轉型為「中等發達國家」。考量經濟放緩，政策制定者預計在未來幾年設定相對積極的年度成長目標，以保留後期的政策彈性空間。

摩根士丹利分析師指出，大陸經濟可能要到2027年才能擺脫通縮。 （示意圖／新華社）

摩根士丹利分析師指出，大陸經濟可能要到2027年才能擺脫通縮，GDP平減指數預計2026年將下降0.7%，2027年才會上升0.2%，結束連續四年的通縮狀態。該機構分析師在報告中表示，「儘管政策制定者正逐步朝經濟再平衡的正確方向前進，但解決供需失衡需要耐心。」

經濟學家長期敦促北京轉向以消費為主導的經濟模式，減少對債務驅動的投資和出口的依賴。大陸領導人承諾在未來五年「顯著」提高家庭消費在經濟中的占比。目前家庭消費約占GDP的40%，遠低於美國的近70%。部分政府顧問建議大陸應在未來五年將消費率提升至45%，但實現此目標需要艱難的結構性改革，包括強化社會福利及放寬被指造成城鄉不平等的戶籍制度。

