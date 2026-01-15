房市住宅冷！有錢人改這樣玩 破億現金直接買店面

記者陳韋帆／台北報導

張旭嵐表示，限貸令下住宅交易冷清，高資產族群出現「捨住宅、挑店面」的資產配置新趨勢。（圖／記者陳韋帆攝影）

住宅市場受限貸令衝擊陷入寒冬，但具備穩定收益的億級店面卻成為高資產族的「最強防空洞」。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，限貸令下住宅交易冷清，但本業實力強勁的傳產與法人公司資金充沛，紛紛轉向保值性高的精華區店面，採取不貸款方式入手以求資產長期收租與傳承，展現出「捨住宅、挑店面」的資產配置新趨勢。

據實價登錄，2025年11月台北市再現億元店面交易，大安區大安路一段公寓店面以1.29億元成交，每坪242.5萬元，買方為法人公司無貸款購入；同月中山區八德路二段兩層透天店面亦以1.28億元被室內裝修業法人捧現金買下。此外，中山區松江路更有銀行承租的店面以4.19億元天價成交，大同區太原路亦有2.8億元無貸款交易紀錄，顯示高資產族群正加速將資金轉進具備都更與穩定租約效益的黃金地段。

廣告 廣告

2025年破億店面現金交易。（圖／台灣房屋提供）

有錢人挑帶租約店面享現成投報 大巨蛋人潮帶動東區買氣

張旭嵐表示，東區商圈受惠大巨蛋啟用帶動人潮，餐飲零售業租客明顯回籠，使中小型店面出租率回升。對於置產族而言，帶租約的店面具備「即買即收租」優勢，未來更可自用或傳家。

她說，雖然大安路一段目前每坪242.5萬元的單價與過去巷弄高點相比仍有落差，但隨商圈復甦與租金壓力分散，這類帶租約的優質物件仍是台北置產族眼中的首選。在資金成本提升的環境下，法人選擇無貸款入手，不僅能縮短交易流程，更能藉此換取更大的議價空間。

老舊店面擁有都更養地價值 法人現金收購交易流程更簡便

第一建經研究中心副理張菱育指出，許多成交店面屋齡已達50年以上，買方看中的除了穩定收租，更在於精華地段的「養地」增值潛力，在限貸令與升息環境下，建設與科技業背景的買方為了降低貨幣貶值風險，透過全額現金購置具都更效益的老舊店面，進行長線布局。

她說，這種策略不僅展現了企業豐沛的現金流，亦能強化稅務規劃。隨著台北市核心地段土地日益稀缺，這類結合「長期收租」與「資產重建」雙重價值的標的，將持續吸引高端資金停泊。

更多三立新聞網報導

當天龍人大不易！台北房價跨入2千萬時代 現金沒6百萬難買房

正面對決土方之亂 建商公會大讚國土署長吳欣修：真正有所作為！

正面對決土方之亂！國土署長任期最後1天親上火線放話：暫置場不得拒收

獨家／穿越劇始祖尋秦記電影上映！歌詞殘酷過一夜情看嘸？老師這樣解讀

