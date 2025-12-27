房市倒閉潮蔓延！今年5家退場 北市精華區建商也熄燈

台灣房市今年接連爆發建商倒閉潮，台南慶群開發、高雄駿信建設、花蓮太極建設、嘉義鉅泓建設等業者相繼退場，如今倒閉潮更蔓延至台北市大安區。

台灣房市今年接連爆發建商倒閉潮。（示意圖／取自pexels）

根據台灣金服最新公告資料，大安區預售建案「大安文樺」已被送進法拍市場，拍賣底價訂在5億4975萬元，基地面積408.18坪，單價換算下來每坪約134.7萬元，保證金設定為1億0995萬元。該案日前舉行第一次拍賣，結果卻無人投標而宣告流標。

據《自由時報》報導，富品集團董事長曾富瑋證實，北市精華地段已出現建商倒閉案例，相關建案已淪為法拍標的，建商倒閉風暴已從中南部延燒至北部，當地已有業者因資金斷鏈而退場。

曾富瑋分析指出，許多人將矛頭指向《銀行法》第72條之2的限制規定，然而真正對建商造成致命打擊的，其實是不動產貸款集中度管制。他認為，「沒有拍不掉的房子，只有拍不掉的價格」，當投資報酬率達到吸引人的水準時，自然就會有買家願意進場。

曾富瑋表示，央行近期將放款決定權歸還給各家銀行，這項舉措釋出積極訊號。他觀察到，主管機關已經意識到業界承受的巨大壓力，而打炒房政策推行至今時日已久，各種問題也逐漸浮上檯面。他預估，房地產市場最快要到2026年第2季才有機會止跌回升。

