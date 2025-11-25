房市價格戰來了！全台「議價率」全面翻升，六都這些縣市殺價砍最狠

全台房市冷颼颼，如果買氣持續低迷，可能將掀起一波價格戰。住商機構觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，六都之中更以南二都更為顯著。專家分析，隨著政府打房態勢明確，而且信用管制措施未有鬆綁跡象，致使房市逐漸往買方市場傾斜，消費者在價格上握有更大議價空間。

全台議價率全面上升 高雄以17.1%冠居六都

根據統計，六都與全台議價率全面起漲，其中台北市今年1～10月成交案件平均議價率達13.7%，相較去年同期增加1.4個百分點；新北市議價率則從10.6%增至13.8%，增加3.2個百分點；桃園市議價率達15.0%，比起去年增加4.1個百分點。

廣告 廣告

在中南部方面，台中市議價率12.5%，年增3.3個百分點；台南市議價率達16.9%，為六都亞軍，年增3.5個百分點；高雄市議價率高達17.1%，為六都之冠，比起去年大增4.3個百分點，也是六都最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，在政府信用管制與市場景氣趨緩衝擊之下，買方觀望氣氛濃厚，消費者也不再盲目追價，致使過去「開價即成交價」的房市盛況已不復見。

針對南部議價空間擴大，賴志昶分析，過去南二都受惠於科技產業進駐，大批建商進駐，為區域房市創造榮景之際，也讓當地出現大量供給。如今適逢房市翻轉，買方出手較顯謹慎，倘若無法順利去化供給，可能令區域造成賣壓，進而為買方創造不小的議價空間。

適度讓利成共識 避免過度觀望失良機

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，議價空間擴大，可視為房市回歸理性買盤的重要指標，尤其近期在政策緊鎖之下，不管是中古賣方或建商，勢必已經難以將價格看成鐵板一塊，適度讓利幾乎成為市場共識。

她也提醒，買方議價幅度雖然提升，但建議購屋人在積極議價的同時，仍需評估物件價值與自身需求，避免因為過度觀望，錯失進場最佳良機。

更多風傳媒報導

