房市價量「卡」逾1年 農曆年後恐有一波房仲關店潮

房仲公會全聯會理事長王瑞祺指出，農曆年後有部分店頭拉下鐵門後就直接關店。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕1個月平均成交不到1戶，房仲業陷入冰凍期，房仲公會全聯會甚至預期，農曆年後可能會有不小的關店潮。

房仲公會全聯會理事長王瑞祺表示，房市冷了超過1年，絕大多數房仲從業人員都靠「吃老本」在撐，甚至陸續有從業人員離開這個行業，甚至會有關店潮。

多數房仲業者吃老本

通常農曆過年前拉下鐵門休息，年後還會拉起鐵門再營業，但這波房市冰凍期，很可能會出現有些房仲店頭一拉下鐵門就不會再拉起來，直接關店了。

廣告 廣告

房地產買氣冷凍，通常會出現四種情況，第一種從業人員減少，第二種則是併店，第三種則是換招，也就是為節省月費開銷，改加盟副品牌，最後一種則是直接關店，而目前前三種都已經發生，預期接下來就是關店潮。

王瑞祺指出，目前全台有超過9千家店頭，預期這一波將會收掉1至2成。至於，2026年房市價量預期則會朝向價平量縮，因此，明年房市代表作則是「卡」，尤其政府政策那條橫線卡在中間，導致房市價量雙雙卡住。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐

世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝

台鏈吸收25％H200銷中費用？童子賢：代收代付、非台灣買單

美股收盤》Fed降息1碼！道瓊飆近500點 台積電ADR漲逾2％

