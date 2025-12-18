房市冰雹重擊北台灣！預售推案量重挫3千億 新竹、台北淪最慘重災區

記者陳韋帆／綜合報導

住展估計，2025年北台灣全年預售屋推案量下修3成，創5年來新低。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

2025年北台灣房市受限貸令與信用管制衝擊，推案量下修3成，創5年來新低。住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，建商在買氣冰封下推案極為謹慎，市場呈現品牌實力、精華地段與小宅規劃三者兼具才敢上場的緊縮態勢。他認為，今年若非年底指標案撐場，案量恐跌破兆元大關。

住展資料顯示，2025年北台灣住宅推案量為1.1兆元，較去年減幅達30.1%。各縣市中，新竹地區推案量僅756.2億元，年減50.4%；台北市降至2,343.8億元，減幅47.5%；基隆市僅86.8億元，驟減70.2%。桃園市推案量為2,869.4億元，年減31.4%；新北市4,842.9億元，減幅10%相對溫和。宜蘭地區則逆勢年增13.7%，推案量為270億元。

2025年比較2024年預售屋推案量。（圖／住展提供）

近年全台預售屋、新成屋全年案量統計。（圖／住展提供）

建商如履薄冰 新竹、台北預售屋推案量全腰斬

新竹地區去年案量達1,525.3億元，今年僅餘約一半。陳炳辰分析，去年有大型系列案拉抬，今年指標案稀缺，建商多轉向保守。台北市同樣因高房價、去化慢，建商不敢貿然強碰，推案量從4,467.6億元腰斬。他指出，北市今年僅中正、南港出現百億級案量，其餘多未及50億元規模。

桃園市今年推出2,869.4億元，受投資氛圍打擊顯著，建商目前以出清舊案為首務。新北市減幅1成雖相對平穩，但在板橋、三重等重劃區，建商仍步步為營。他表示，新北市部分新案採取分階段開案或調整產品規格以應對變局，建商如履薄冰的態度在推案個數減少1成5中可見一斑。

年底預售屋建商出清舊案為主 2026年房市有望小幅回溫

陳炳辰指出，今年房市飽受打房政策與貸款不易之苦，除非具備品牌實力、精華地段與小宅規劃，建商多不願強碰政策紅線。他分析，與前幾年的低利、股市利多熱況相比，今年推案多是一延再延。基隆市更是巨幅減少7成，顯見在二線地區房市，隨時有被政策打回原形的風險。

展望2026年，他認為，房市可望受選舉政策利多、降息趨勢等影響，推案量不再下探，雖然不至於出現戲劇性的V型反彈，但在雙北與新竹指標案陸續現蹤下，明年案量有望微幅回溫1成以內。他表示，依先前房地合一稅實施經驗，房市震盪後通常會逐步走出陰霾，不需過分悲觀。

