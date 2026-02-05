房市冷北台十大20260205建商卻不慘 寶佳連續八年封王 建商趨勢收手改走一個大案闖江湖

寶佳連續第八年穩坐榜首，北台灣十大建商靠指標大案撐場，寒流中仍刷出存在感。圖／翻攝自百達莊園

去年房市慘不忍睹，高房價產品或區段本應更為艱辛，北台灣十大建商總推案量呈現年減這並不讓人不意外，令人意外的是衰退情勢沒有想像中強烈。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，總推案量還優於2023年的3209.5億元。

由於知名建商具備有資產實力，會按照規畫時程推出大案，陳炳辰透露，不乏在一片低氣壓中引起買盤興趣，以強者恆強的姿態，撐起前段班成績。冠、亞軍今年依舊沒人撼動，榜首還是那個熟面孔—寶佳，已經是第八年穩坐第一名寶座。

廣告 廣告

雖然去年寶佳推案量收斂了一點，總推案量來到983億元，比起前年少了三百多億；推案數也只剩下33案，少了將近三分之一，但就算是「收手」了，照樣把其他建商甩在後頭。

最大亮點落在新北泰山塭仔圳重劃區的「百達莊園」，單案量就破百億元，堪稱年度最吸睛的大咖建案。

至於新推案版圖，寶佳幾乎把重心放在桃園，七成案量都在這裡，桃園今年就是寶佳的主場。反倒是門檻高、又不太符合首購快銷路線的台北市，去年完全沒看到寶佳出手。

陳炳辰指出，市場供給轉趨謹慎，建商集中火力推大案避險，也可能催生馬年黑馬。圖／住展

元利在2024年憑藉文山區木柵一帶的新案「元利四季莊園」第一期，拿下十大建商的后座。2025年再推出同系列第二期，總銷規模依然驚人，約達400億元，再次靠「一案定江山」穩坐亞軍。

第三、第四名分別為愛山林與新潤，兩家建商推案量皆達三百多億元，實力相當接近。愛山林主要火力集中在新北市三重與板橋兩區，共推出四案，其中三重的「市政帝寶」與「市政帝景」皆為百億級大案，成為推案量的重要指標。

新潤也有百億量體大案撐場，包括新北林口的「新潤世界都心」，以及桃園大有地區的「安曼莊園」，銷況表現也相當不俗，成為年度個案亮點。

第五到第七名的推案量都落在二百多億元這個「實力派區間」，分別是茂德、漢皇和麗寶。茂德跟漢皇今年火力很集中，直接在新北熱門戰場放大絕，茂德在新莊副都心重劃區推出百億級的「國王大道 KING PARK」；漢皇則在永和大陳都更地帶端出同樣破百億的「漢皇 River Sky」，兩案都是一出手就是很有存在感的指標大咖。

房市低氣壓下，建商不再拚案量，而是改走「一個大案闖江湖」路線，百億案成為榜單關鍵。圖／翻攝自湯泉寶鈺

麗寶也沒缺席，在上新莊推出總銷約80億元的新案「春城麗都」，儘管量體沒到百億，但氣勢不減，成功替建商刷了波聲量。

第八到第十名的璞園、馥華、湯泉和國泰，今年推案量都落在一百多億元這個「低調但還是很有料」的區間。

璞園雖然有兩案在手，但真正把它推上榜的，還是台北松山區西華飯店改建案，案量高達180億元。

馥華跟湯泉是「一案闖江湖」的狠角色：馥華在新北下新莊端出「馥華之道－鳳庭」，湯泉則靠新店十四張地段的「寶鈺」撐場，單案就很夠力了。

第十名的國泰今年則一次亮相三案，總推案量約120億元。其中以桃園中路重劃區的「國泰 GRAND PARK」，以及新北新莊副都心重劃區的「國泰曦」最具指標性。「國泰曦」開賣後迅速完銷，成績相當亮眼，也讓國泰的品牌聲量再度拉高。

陳炳辰指出，其實在大環境不佳的情況下，不少建商今年都選擇「少推幾案沒關係，但要推就推大的」，集中火力打一場漂亮仗。大型個案不僅能製造話題、吸引買盤，也是一種相對穩健的避險策略。他也認為，在供給趨於謹慎的市況下，單一指標大案就能拉抬建商搶進十大榜單的情況，馬年可能因此造就不少黑馬建商。



回到原文

更多鏡報報導

無人機是五大產業黑馬 龔明鑫：非紅供應鏈是關鍵突破口

五大產業破10兆是起步 半導體AI續衝 龔明鑫點名：無人機產業將是重中之重

機車長出房長出方向盤還不用戴安全帽 「駕艙三輪車」最快下半年合法上路

他年終10萬爽歪！老鳥一看就懂 揭「老闆套路」狂勸退：快逃吧、不羨慕