房市冷成這樣，繼承移轉卻創7.8萬棟新高！高房價讓「等房」成主流…生前贈與vs身後繼承，哪個好？





全台2025年房市陷入低谷，不過房仲業者統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高；另外，贈與移轉棟數達5萬2,722棟，亦是2016年以來次高。

房市冷，繼承反而熱：7.8萬棟創新高

據內政部數據，2025年全台繼承移轉棟數為7.8萬棟，相對2024年成長約3.1％。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台繼承移轉創下新高，主因有二。

一是在高房價、高齡化雙重衝擊之下，消費者購屋困難，「等房」逐漸成為取得房產的主流管道之一；二是自2025年起，遺產贈與稅稅收級距金額與免稅額均已拉高，精打細算的長輩如為達節稅效用，多會選擇繼承移轉手中資產，以減輕晚輩負擔。

廣告 廣告

值得注意的是，根據統計，六都中以雙北市繼承量體為大宗，尤其是台北市2025年繼承移轉棟數達1.3萬餘棟，年增幅達6.6％，漲勢為六都最高。

精打細算，繼承比贈與更省錢

賴志昶補充，雙北市能成為繼承移轉重鎮，主因是區域房價高昂，屋主手持物件多要價不菲，對於資產配置更需精打細算，而繼承與贈與相比，除繼承免稅額外，還有繼承免土增稅優惠，因此繼承移轉成為高資產長輩處理身後事的主要管道。

另看贈與移轉，2025年全台總量較前一年微幅下滑2.5％，但仍保有約5.2萬棟的量體。

賴志昶認為，贈與移轉量體微幅下滑，主因在於房地合一稅2.0上路後，若受贈不動產是在2016年以前取得，受贈方未來出售的稅基，是以遠低於市價的公告現值計算，若成功售出恐面臨高額稅賦，導致部分長輩轉而採取買賣或以繼承方式來移轉資產；另外，部分長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，因此更傾向於身後繼承。

▲六都暨全台繼承與贈與轉移棟數。（製表／住商機構）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，面對大繼承潮與大贈與潮的到來，不論為繼承或贈與移轉，都需考量資產配置之後的後續成本，以及家族間的情感維繫，如何兼顧節稅與財富傳承是一大考驗；至於贈與移轉，雖可利用每年免稅額度分批移轉，但需考量未來出售時的房地合一稅成本。

因此，民眾在進行資產傳承時，應諮詢專業意見，依據自身資產狀況選擇最合適方式，才能創造最佳效益。

延伸閱讀：

竟是這原因！賦稅負擔率創4年新低 平均每人繳稅金額曝

超高齡化危機倒數！「以房養老」量能大增 專家提醒2件事

※本篇文章獲5168實價登錄比價王授權轉載，原文刊載於此





更多幸福熟齡文章

怕遺產被揮霍、怕孩子被騙，癌末父寧願被誤解…直到被告上法院，女兒才懂父親給的是保護，而非剝奪

結褵30年「沒讓妻為錢操心過」，她一離世卻得跟「兄弟姊妹」爭產…頂客族最痛憾事：制度下的無情分割



