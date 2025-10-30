房市冷氣團吹低總價風 苦藏「坪數超迷你」「只能吃蛋白」的現實
房市雖降溫，但仍是一個高房價時代，這使得「低總價」新案成為市場上吸引首購族焦點。而這些案子多半為小坪數、低樓層產品，不然就是位於蛋白區，甚至有的就落在非都市計畫地帶。
景氣不佳、買氣保守，建商紛紛推出低總產品搶市，只要能在地段與產品設計上壓低門檻，就有機會得到購屋族青睞。從實價登錄來看，除了新北市外，台北、桃園、新竹三地今年都能找到比去年更「親民」的價位。其實新北市今年總價約675萬元的淡水紅樹林「員邦徊」，比起去年紅樹林生活圈的「石上青」的595萬元是略高了點。不過，產品規格卻是升級的，連地段地段條件也較「石上青」有所改善。
整體觀察北北桃竹預售大樓的新案價位分布： 【台北市】多集中在2,000至4,000萬元。
【新北市】約1,000至3,000萬元。
【桃園與新竹】則落在1,000至2,000萬元。
住展雜誌發言人陳炳辰分析，想要在雙北找到總價低於千萬元的物件，比例不到2%；新竹也僅約8%，桃園更只有1.5%的案子低於500萬元。這些「超低總」物件，多半是坪數小、地段較遠的次要區域，看似便宜，其實仍得考慮「一分錢一分貨」。
「低總價」背後往往藏著取捨。像台北與桃園的入門案，今年雖然總價更低，但室內面積不到10坪，住起來緊湊。新竹地區兩年最低總價案都落在湖口鄉，價格接近，但去年案子更靠近車站與大學生活圈，開發商還是上市櫃公司，可見低總價之間也有著「兩樣情」。
住展雜誌發言人陳炳辰指出，營造與銷售成本高漲，讓房價根本難以回頭。因此即使房市歷經一年多的冷氣團，仍有新案創下高價。而低總價的新案多半有其原因，買盤也多為投資性質。當前又開始期待降息、明年選舉政策牛肉、股市獲利了結等情勢，高房價格局恐怕沒有調整空間。
更多鏡報報導
獨家／128萬電動車小黃司機入手約只要77萬元 bZ4X要撬開計程車市場
獨家／電動車連番引進 台灣電動車市場將大火拚
川習會中美談成稀土出口解凍 大豆重返貿易清單 關稅戰暫歇一年
其他人也在看
基隆河岸無名屍「DNA」比對揭身份謎底 新北警助家屬圓遺願
【記者曾佳俊／新北報導】一名27歲患有精神障礙的楊姓男子，於去(113)年1月初在入住康復之家前夕自行離家，外出後便音訊全無，家屬焦急報案協尋，卻苦等一年多毫無線索。直到新北市警察局於今年9月主動通知家屬採集DNA，比對後揭開令人心碎的真相，原來楊男早在失蹤當月，就被發現於臺北市基五號水門河岸，成為一具無名遺體。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
桃園小宅免250萬 北市蛋黃區祭早鳥價2／獨家／直擊帝寶劉媽媽子「俞昌哲」看房 謙虛回應：不懂房市
鏡新聞獨家直擊，房產界傳奇投資客，帝寶劉媽媽的兒子，俞昌哲，他現身建商推案記者會。他過去豪砸10億，買下逢甲店王碧根商旅，震撼市場，不過最近入手的，不是房子，而是特斯拉。被問到怎麼看最近的房市，他謙虛回應，自己不懂這個。鏡新聞 ・ 13 小時前
輝達總部拍板北士科！房市吃下定心丸了？徐佳馨：蛋白區有望變蛋黃區了
國際大廠輝達（NVIDIA）總部選址塵埃落定，台北市政府今（29）日證實，輝達將進駐北士科T17、T18基地。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，區域房市總算吃下定心丸，預期北投、士林將迎來短期利多，市場活絡可期。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
水流公市場傳販售現宰豬肉？市府稽查證實「是冷凍解凍」
網路流傳新北市水流公市場有攤商販售現宰豬肉，新北市農業局及市場處今（30）日上午前往稽查，該豬肉攤商表示，昨天的豬肉是將冷凍豬肉解凍後出售，並出示屠宰證明，確認無違規之處。中時新聞網 ・ 17 小時前
婚前不敢談錢「婚後更容易翻臉」！這3大現實問題，再愛都要先講清楚
許多人在談婚論嫁時，最怕碰到的話題就是「錢」。買房出資、結婚花費、生育計畫、甚至孩子的姓氏——這些看似瑣碎的現實問題，往往比愛情更能考驗一段關係。許多情侶在婚前因害怕「談錢傷感情」而避而不談，結果婚後反而因財務分配或家庭責任爭執不斷。姊妹淘 ・ 9 小時前
非洲豬瘟衝擊必比登名店! 蘇來傳.水餃名店巧之味全休
財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導全國毛豬禁宰令再延長，許多大量使用豬肉的小吃店，因為叫不到溫體豬肉，紛紛宣布暫停營業，就連米其林必比登名店，也受衝擊，包括蘇來傳蘇家肉圓油粿、賣麵炎仔、鍾記原上海生煎包，相繼宣布暫停營業，還有手工水餃名店巧之味，也發布今天開始、暫停營業。蘇來傳蘇家肉圓油粿老闆蘇朝樹（2024.08.25）：「民國35年的時候開始做，現在第三代接棒，這手工捏的差不多一定數量都做不出來，我們都5點多就起來5點半就起來忙。」傳承三代的萬華蘇來傳蘇家肉圓油粿，每天手工製作，用80度低溫油炸肉圓，表皮Q彈，筍絲肉塊給的大方，芋粿還吃得到大塊芋頭，但現在想吃，不知道要等到什麼時候。透過官方臉書公告，因為非洲豬瘟疫情影響，為了安全起見，暫停營業，米其林必比登名店為了食安，寧願不賺錢也要保住招牌。民視記者唐詩晴：「不只蘇來傳，有台北最強水餃店之稱的巧之味，用餐尖峰時段，不管是內用還是外帶總是大排長龍，但現在看到他是拉下鐵門，因為從30號開始他也暫停營業。」台北最強水餃店之稱的巧之味。10/30拉下鐵門休息，貼公告宣布暫停營業。（圖／民視新聞）聲源：巧之味員工：「什麼時候殺豬就什麼時候營業，因為沒有肉賣沒有水餃包。」不知何時復工，員工先來整理店面，準備大掃除。盤點受到非洲豬瘟衝擊的台北名店，包含宣布10/30開始暫停營業的巧之味手工水餃，以及10/25就宣布的蘇來傳蘇家肉圓油粿，賣麵炎仔金泉小吃店，10/27先暫停營業兩天，28號再宣布延長停業時間，士林的鍾記原上海生煎包，也在28號宣布休息，要等到溫體豬肉供應正常後，才會重新營業。台北名店、米其林必比登推介小吃紛紛受到豬瘟影響，暫停營業。（圖／民視新聞）民眾：「不太方便對耶，全部都沒有賣啊他說都不能不能賣啊。」記者vs.民眾：「雞肉還有魚代替就可以，我們都是自己煮比較多，（比較沒有受到影響？）對。」記者vs.民眾：「還好耶還好（可以忍一下就對了？）對。」全國豬隻禁宰禁運15天，豬肉製品的零售端，影響逐漸擴大。原文出處：非洲豬瘟衝擊必比登名店！ 蘇來傳、水餃名店巧之味暫停營業 更多民視新聞報導圍堵豬瘟! 中央籌組"專家疫調團" 豬農補助11/1前出爐豬隻禁宰15天多間老店叫苦連天 不少餐飲業者被迫停業藍批中央欲轉移邊境管制責任 海關反擊了：6天已攔15公斤違規豬肉製品民視財經網影音 ・ 18 小時前
台股創27檔千金股新紀錄 智邦挾AI題材重登千元大關
（中央社記者何秀玲、潘智義台北30日電）台股今天早盤一度閃現28檔千金股，終場收盤寫下27檔千金股的歷史紀錄；其中網通廠智邦今天在人工智慧（AI）帶動全球大型資料中心加速升級題材及外資調高目標價下，重回千金股，終場收1020元。中央社 ・ 11 小時前
導演程青松來台遭洗版：于朦朧呢？爆氣反擊了
導演程青松來台遭洗版：于朦朧呢？爆氣反擊了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
併購案重訊時間點惹議 三商壽：皆依規範發布
（中央社記者蘇思云台北30日電）市場傳出玉山金出手併購三商壽，多位立委今天在立法院質詢時質疑業者併購案對外公告重訊的時機點。傳聞中併購案的出售方三商美邦人壽今天晚間澄清，針對併購案處理與重大訊息發布，都依規範與金融同業前例處理。中央社 ・ 9 小時前
旅宿業中階移工最快115年開放 業者反應不一
（中央社記者余曉涵、江明晏台北30日電）旅宿業中階移工最快明年引進，有業者樂觀其成，認為可增加產業勞動力，紓解人力缺口；但也有業者擔心，開放中階移工，反而導致基層離職潮，無法有助解決長年缺工議題。中央社 ・ 13 小時前
淡水出租套房暗夜火警！ 1「神器」及時提醒立功助民眾疏散
淡水出租套房暗夜火警！ 1「神器」及時提醒立功助民眾疏散EBC東森新聞 ・ 21 小時前
劉貞君領航租服全聯會，為300萬租屋族開啟安居革命
38歲那年，劉貞君在邁入不惑之前，曾思考，40歲以後的人生應該怎麼走。那時他主動前往請教房仲全聯會理事長王瑞祺，希望聽聽他的師父對「40歲後10年」的建議。 王瑞祺鼓勵他試著做包租代管，並提醒「我雖不能無所不為，但必有所為」，要把能做的事全力做好。 這句話成了劉貞君的人生轉折，也開啟他與租賃服務業的緣分。於是他投入包租代管領域，從一間間老屋與租客的故事中，看見居住的脆弱與希望，也逐漸確立自己在這個產業的使命——用專業讓更多人住得安心。住展房屋網 ・ 20 小時前
川習會未談到台灣 總統府：台美溝通順暢、樂見美中領袖交流
「川習會」今天(30日)落幕，會中並未談及台灣議題。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，對於美中領袖的會談，我方一直都有持續關注當中，樂見中美領袖交流與溝通，台美溝通也很順暢。 美國總統川普於韓國時間今天(30日)早上在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。川普會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。 總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」，總統府發言人郭雅慧晚間在會後記者會上，針對「川習會」未觸及台灣議題表示，對於美中領袖會談，我方一直都有持續關注當中，我方立場非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也樂見能夠降低各種單邊行為對區域所帶來的衝擊，持續所做的努力。 郭雅慧並說，一如過去所說，台灣會與美方持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也會持續與美國合作，共同致力維護印太區域和台海的安全穩定及繁榮。中央廣播電台 ・ 10 小時前
廚餘禁止餵豬致廚餘量爆增3倍 竹縣即日起停收廚餘
非洲豬瘟爆發後，禁用廚餘餵豬，新竹縣廚餘處理廠每天進廠量爆增三倍。縣府環保局宣布，即日起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，清潔隊全面暫停收運家戶廚餘，請民眾務必瀝乾水分後，將廚餘併入一般垃圾丟至垃圾車。中廣新聞網 ・ 8 小時前
花蓮吉安鄉疑自撞車禍 6人受困獲救送醫
（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮吉安鄉吉豐路三段發生車禍事故，一輛白色休旅車疑自撞導致車輛變形，車內6人受困，警消出動破壞機具救援，前座2名大人輕傷、後座4名小孩輕重傷，事故原因待警方釐清。中央社 ・ 11 小時前
中共立案偵查沈伯洋 學者示警：讓恐懼成為對台政策日常
繼去年被中共列入「台獨頑固分子」清單後，民進黨立委沈伯洋日前又遭中國重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。學者分析，中共在這個時間點宣布「懲獨」，除了製造寒蟬效應，同時也在提醒美國與國際社會「台灣議題」是中國底線，不容挑戰。鏡報 ・ 10 小時前
立陶宛前外長肯定台灣強化防衛 提升全社會韌性
（中央社記者楊堯茹台北30日電）美智庫「大西洋理事會」訪團來台，外交部長林佳龍今天接見時表示，面對中國升高台海與區域緊張，台灣為維持現狀奮戰不懈。立陶宛前外長藍斯柏吉斯則肯定台灣在強化防衛及提升全社會韌性進展。中央社 ・ 9 小時前
房仲靠AI求生存！帶看量暴跌 他曝「關鍵轉機點」熬過低迷期
房仲業者蘇源琪分享，在房市低迷時期，他利用AI對話技巧提升專業能力，應對市場寒冬。超過七成民眾認為最佳購屋時機需等待1年以上，專家指出，在選擇性信用管制未鬆綁的情況下，房市交易量難以恢復活力。建商推案量大幅縮減，降低成本成為建設業者的重要課題。政府打房政策實施，但年輕人依舊難以購屋，房市恐持續低迷！TVBS新聞網 ・ 1 天前
非洲豬瘟衝擊攤商生計 黃琤婷籲啟動補貼與地方紓困
（記者陳志仁／宜蘭報導）台中養豬場爆發非洲豬瘟的疫情，中央宣布十五天禁宰、禁運的防疫措施，對豬農、肉品業者與依 […]引新聞 ・ 7 小時前
內政部：300坪以上新建物設太陽光電 年底公布標準
（中央社記者高華謙台北30日電）內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；內政部政務次長董建宏今天說，這個標準將在今年底公布。中央社 ・ 10 小時前