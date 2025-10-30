房市冷氣團吹低總價風 苦藏「坪數超迷你」「只能吃蛋白」的現實

北北桃竹正興起低總價潮，但新案坪數迷你化、地段外移化，在房市籠罩冷氣團下，買得起成了唯一的安慰。圖／住展

房市雖降溫，但仍是一個高房價時代，這使得「低總價」新案成為市場上吸引首購族焦點。而這些案子多半為小坪數、低樓層產品，不然就是位於蛋白區，甚至有的就落在非都市計畫地帶。

景氣不佳、買氣保守，建商紛紛推出低總產品搶市，只要能在地段與產品設計上壓低門檻，就有機會得到購屋族青睞。從實價登錄來看，除了新北市外，台北、桃園、新竹三地今年都能找到比去年更「親民」的價位。其實新北市今年總價約675萬元的淡水紅樹林「員邦徊」，比起去年紅樹林生活圈的「石上青」的595萬元是略高了點。不過，產品規格卻是升級的，連地段地段條件也較「石上青」有所改善。

廣告 廣告

整體觀察北北桃竹預售大樓的新案價位分布： 【台北市】多集中在2,000至4,000萬元。

【新北市】約1,000至3,000萬元。

【桃園與新竹】則落在1,000至2,000萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，想要在雙北找到總價低於千萬元的物件，比例不到2%；新竹也僅約8%，桃園更只有1.5%的案子低於500萬元。這些「超低總」物件，多半是坪數小、地段較遠的次要區域，看似便宜，其實仍得考慮「一分錢一分貨」。

「低總價」背後往往藏著取捨。像台北與桃園的入門案，今年雖然總價更低，但室內面積不到10坪，住起來緊湊。新竹地區兩年最低總價案都落在湖口鄉，價格接近，但去年案子更靠近車站與大學生活圈，開發商還是上市櫃公司，可見低總價之間也有著「兩樣情」。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，營造與銷售成本高漲，讓房價根本難以回頭。因此即使房市歷經一年多的冷氣團，仍有新案創下高價。而低總價的新案多半有其原因，買盤也多為投資性質。當前又開始期待降息、明年選舉政策牛肉、股市獲利了結等情勢，高房價格局恐怕沒有調整空間。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／128萬電動車小黃司機入手約只要77萬元 bZ4X要撬開計程車市場

獨家／電動車連番引進 台灣電動車市場將大火拚

川習會中美談成稀土出口解凍 大豆重返貿易清單 關稅戰暫歇一年