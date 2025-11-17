房市冷法拍也沒人撿便宜！剩高峰期1成 台北僅31件拍定六都最慘

記者陳韋帆／台北報導

房市轉冷，法拍量也萎縮，上半年僅853件、年減20.9%，創2009年以來同期低點。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

全台房市買氣轉冷，法拍量卻更萎縮，上半年僅853件、年減20.9%，創2009年以來同期低點，北市僅拍出31件居六都最少。

今年上半年法院拍定成屋僅853件，創2009年以來同期新低。（圖／住商機構提供）

依內政部資料，上半年法院拍定成屋僅853件，較2024年同期少20.9%，並為2009年以來同期新低；期間六都皆顯萎縮，其中台北市拍定31件、量能全台最低。

房價高漲讓利就能脫手 法拍屋量維持低檔

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，雖房市買氣降溫，但受AI相關產業帶動經濟，民眾財務穩健，房貸違約有限；即便出現資金壓力，多數屋主仍能以「甜甜價」在市場脫手，不致流入法拍。市場供給減少，使法拍量呈歷史低檔。

據統計，2009年金融風暴後法拍量曾在上半年達7,972件，為近年高峰；2014至2024年間多落在千件上下，今年僅853件，為2009年以來最少，量體僅剩過去高峰約一成。

限貸令持續、房貸利率高檔 法拍屋增加機率攀升

進一步觀察六都，台北市上半年僅拍定31件，為各都最少，也創下2009年以來同期新低。他表示，台北房價基期高，投資者多不依賴高槓桿，中產階級持有者以長期持有為主，違約風險自然偏低，加上市場仍保有隱性買盤，使物件更不易流向法拍。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，限貸政策持續、房貸利率高檔，使屋主負擔逐漸加重；在房市氣氛反轉下，低法拍量未必能長期維持，後續不排除變局。倘若法拍物件率先出現破底價，反倒可能替目前沉悶的房市帶來修正與成交動能。

