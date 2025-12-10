房市冷清也不怕！雲林、嘉義房價噴漲，專家提醒仍須留意這些問題

近期房市急凍，部分縣市卻以黑馬之姿殺出重圍，例如半導體龍頭進駐的嘉義科學園區周邊行政區表現俱佳，太保市、嘉義市漲勢最猛；長期屬於房價凹陷區的雲林縣房價也跟著噴漲，北港鎮僅隔一年，房價狂飆將近30%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，中南部有些縣市過去缺乏大型建設，若有產業議題進駐，可為地方注入強心針，致使價格具抗跌性。

雲林海線生活圈形成 北港房價飆漲約3成

根據實價登錄資料，雲林縣今年新案平均行情約每坪26.1萬元，其中不少行政區都呈現大幅起漲，例如北港鎮今年新案平均成交單價來到24.7萬元，相較去年飆漲27.3%。

大家房屋北港財神加盟店店東蘇聖賓分析，北港鎮屬於雲林海線的商業、文化以及生活中心，整個生活圈人口預估有近14萬人以上，加上近期北港糖廠周邊土地逐漸活化，吸引商場、連鎖品牌進駐，商圈機能成熟，但該鎮蛋黃區土地稀缺，新案供給跟不上需求，預售價格有起漲空間。

​ 嘉義科學園區題材熱炒 周邊房市起漲 ​



此外，北港鄰近嘉義縣，受嘉義科學園區議題帶動，區域受到嘉科新貴、置產族群青睞，讓房市具發展前景，使新案行情上揚。

嘉義縣市方面，嘉義縣今年新案平均成交行情來到29.5萬元，相較去年修正5.4%，但其中仍有太保市房市表現較佳，今年該市新案成交行情達34.7萬元，年漲幅約4.5%。另外，嘉義市新案行情則來到38.3萬元，為大嘉義地區房價領頭羊，而且比起去年維持成長10.1%。

住商不動產嘉南區協理陳佩吟說明，太保市近期受惠於嘉科議題，加上有嘉義高鐵特區廣大開發用地，吸引不少品牌建商進駐，進而推升行情逐漸起漲。

至於嘉義市，近期市中心啟動指標都更案，帶動新案行情上揚，也吸引部分北部建商進駐垂楊路、文化夜市一帶，令市區整體房價具支撐力道。





留意是否具有生活 機能與剛性需求支撐 ​

賴志昶表示，近期房市受政策干擾，買氣急速下滑，不管是新案或中古市場，受到市場景氣衝擊，接連出現價格鬆動現象，但部分過去少有市場關注區域，由於房價屬低點，適逢重大建設議題進駐，容易有起漲空間。

賴志昶也提醒，產業鏈進駐雖有助提升市場買方信心，但若區域無機能性或剛性需求支撐，面臨市場景氣不穩，易有價格波動，提醒如果有置產或投資需求，面臨房市翻轉氛圍較盛之際，仍應謹慎評估。



