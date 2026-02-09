房市冷電梯業受創？產業龍頭營收仍創高 崇友親揭：三大動能持續挹注

記者陳韋帆／台北報導

房市雖然轉冷，但新落成商辦正在陸續交屋帶動「新梯作業」，加上「汰舊換新及維修保養」，三大動能挹注下營收持續創高。（圖／崇友實業提供）

房市冷，電梯業龍頭崇友（4506）實業不僅沒受影響，還持續創高！崇友公告2026年1月營收達6.59億元，年增10.49%，改寫歷年同期新高。受惠於新梯、汰舊換新及維修保養三大核心業務穩定，加上都更與社會住宅需求推進，帶動整體營收結構優化。公司對首季營運持審慎樂觀態度。

崇友實業表示，1月合併營收達6.59億元，較去年同期成長10.49%，順利寫下歷年同期新高佳績。這波成長動能主要受惠於住宅及商辦新建案完工進度穩定，新梯業務出貨與認列表現亮眼。

此外，維修保養業務隨裝機量擴大，帶動營收結構持續優化。崇友近年結合智慧化整合技術，有效掌握老舊建築重建與公共工程商機，推動汰舊換新需求穩定釋出。展望2026年第一季，崇友持審慎樂觀看法，將持續深化維保服務與智慧應用，鞏固在台電梯市場的領導地位。

根據崇友數據，2026年1月合併營收為6.59億元，年增率達10.49%。隨著新梯出貨量與維修保養裝機量體擴大，崇友目前在台灣電梯市場維持穩固成長。觀察都更與社會住宅需求，市場對電梯安全性及載重效率之規格要求持續提升，這也讓深耕客製化設計的崇友業務受益。1月營收不僅優於去年同期，更刷新歷史同期紀錄。

崇友進一步分析，都市更新與老舊建築重建是新梯與汰舊換新業務的核心推手。特別是在高齡化社會下，電梯節能表現與智慧監控技術成為建商與管委會的考量重點。崇友結合客製化能力與施工品質，在住宅、商辦及公共工程等多元場域中，能有效掌握訂單釋出商機。未來也將透過智慧電梯應用，進一步強化售後服務的附加價值，使維修保養成為中長期穩定的現金流來源。

展望後市，崇友強調將持續優化工程管理流程，並積極布局社會住宅及公共工程標案。雖然市場環境仍受房市波動影響，但電梯作為建築物的剛性需求，受政策推動都更的利多帶動，汰舊換新需求仍具支撐。公司將持續鞏固技術優勢，推動營運規模穩定成長，並為中長期獲利奠定基礎。透過品牌聲譽與服務網絡的深化，崇友對第一季營運表現深具信心。

