房市冷風吹？高雄第2季土地標售 2大千坪地乏人問津

高雄市地政局今（24）日辦理今年度第4季開發區土地標售，共計推出5筆土地，其中3筆完成標脫，標脫率達6成，總標售金額達1億6496萬元，不過在小港89期重劃區、高雄大學徵收區有2筆大面積土地無人投標，地政局分析是受近期房市景氣影響。

地政局公布，本次所標脫的三筆土地，其一為楠梓區高雄大學區段徵收區商三土地，面積約136坪，位於大學二十一路，以每坪約72.3萬元標脫；以及仁武區第100期重劃區住三土地，面積約145坪，臨15米八德北路，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施，以每坪約43.9萬元標脫；另1筆大寮區土地，亦順利標脫。

不過在小港區89期重劃區一筆973坪商三用地，臨松園一路及松園八路，位於小港森林公園第一排，底價達5.3億元；及楠梓區高雄大學徵收區內1筆1000坪住三用地，緊臨大學東路、近中山高中及家樂福商圈，底價達5.5億元，在此次開標乏人問津。

地政局表示，未標脫的2筆土地面積大、地段優良，且形狀方正適合興建住宅大樓，但受到房巿景氣持續呈現趨緩態勢，致投標人觀望心態濃厚影響，導致此次開標無人投標。

地政局表示，開發區土地標售主要目的在於回收開發成本，並作為新開發區投資資本，將支援市政建設，興辦公共福利事業及闢建公共設施，讓市民共享土地開發成果。

